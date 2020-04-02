В апреле в столице ждут теплую погоду

Росгидромет опубликовал официальный прогноз погоды на апрель. Согласно ему, температура воздуха в центральной части страны будет теплее, чем обычно.

По прогнозу, ночная температура в столичном регионе будет до +5, а днем воздух сможет прогреваться до +10. "В целом среднесуточная температура воздуха ожидается выше нормы на 1 и более градусов, - пояснили в Росгидромете. - Впрочем аналогичные началу апреля холодные дни в ближайшее время еще возможны". Так 1 и 2 апреля отклонения от нормы составили -2,5 градуса, и лишь в пятницу ожидается, что температура воздуха достигнет нормы: днём около +7, а ночи около 0.

Среднемесячная температура воздуха на севере европейской территории России ожидается также на один градус выше средних многолетних значений, а в южной части - близкой к ним. Осадки почти везде будут в пределах нормы, и выше ее лишь в Калининградской, Псковской, Ленинградской и Новгородской областях.

На большей части азиатской части России среднемесячная температура воздуха также на градус превысит норму, исключением станут восток Якутии и Амурской области, Хабаровский край, Сахалин и Камчатка, где температура будет не отличима от средних многолетних значений. Количество осадков ожидается близким к обычным, лишь на севере Уральского федерального округа, на Таймыре, в Эвенкии, на западе Якутии и в Алтайском крае - больше нормы, а на юге Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края - меньше нормы.

В южных регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока в апреле температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до -8, днем до +13 градусов. При похолоданиях температура может понижаться ночью до -15, днем не превышать +2.

И по традиции холодным месяцем начавшийся апрель станет на востоке Таймыра, Эвенкии и севере Якутии. В этих регионах преобладающая температура ночью до -25, днем -15. При похолоданиях ночные морозы усилятся до -33.