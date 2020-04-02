В Германии начали выплаты безвозмездных пособий потерявшим работу

Власти Германии получили 1,1 миллиона заявлений на "немедленную финансовую помощь" от людей, лишившихся работы, и малых предприятий. Им уже выплачен один миллиард евро, и утверждены платежи на общую сумму 1,8 миллиарда евро, которые могут быть получены физическими и юридическими лицами в любой день, сообщает The Guardian.

Большая часть платежей для малых предприятий будет направлена в рестораны, парикмахерские и косметические салоны, а также бизнес-консультантам, и гораздо меньше средств ремесленникам и строителям, которые работают вне предприятий, соблюдая правила социального дистанцирования.

Самозанятые граждане обратились в социальные сети, чтобы выразить свое изумление тем, насколько не забюрократизированным оказался доступ к фондам. Причем, выплаты начались всего через несколько дней после принятия этих чрезвычайных мер в бундестаге (парламенте) Германии.

Фрилансеры, работающие не по найму, и небольшие компании имеют право на получение средств. Те предприятия, у которых в штате находится до пяти работников, могут получить единовременное пособие в размере 9 тысяч евро, а для предприятий, в которых работает до 10 человек, - 15 тысяч евро. Деньги возвращать не нужно.