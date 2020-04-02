Новости

В Забайкалье запретили продажу алкоголя 15:43
На Урале врачи, лечащие пациентов с COVID-19, получили рации и ИВЛ 15:39
На 95-м году жизни умер легендарный гитарист Баки Пиццарелли 15:34
Ветеран Второй мировой в возрасте 104 лет излечился от коронавируса в США 15:24
Матвиенко: Медицинские маски разрешат производить без лицензии 15:24
Из-за коронавируса отменена премьера продолжения "Миньонов" 15:20
Лукашенко остался доволен напряженным ритмом таможни 15:16
Матвиенко: Кабмин разрешит ускоренную закупку импортных тестов на COVID-19 15:15
В Нижнем Новгороде создали "жидкие перчатки" для защиты от вирусов 15:12
Мурманским предпринимателям будут давать гранты на производство масок 15:09
Тюменская область перешла на самоизоляцию 15:09
В Крыму подсчитали отток туристов из-за коронавируса 15:07
Вышел трейлер продолжения зомби-экшена "Поезд в Пусан" 15:06
В УрФО театры и филармонии продолжают работать в режиме онлайн 15:06
Исследование: автономные автомобили провоцируют пьянство 15:06
Станции московского метро стали дезинфицировать паром 15:05
В Нижегородской области ввели QR-коды для контроля самоизоляции 15:05
В Госдуме осудили поддержку Украиной санкций ЕС в отношении Беларуси 15:01
Дерматолог назвала способы ухаживать за руками при самоизоляции 15:01
Московский онкологический институт им. Герцена принимает в обычном режиме 15:00
В Нижнем Тагиле закупят планшеты для школьников на удаленном обучении 14:58
Раскрыта тайна "Родезийского человека", найденного в Замбии в 1921 году 14:54
На Кубани за нарушение карантина оштрафовали 16 человек 14:54
Политехнический музей проведет 12-часовой поэтический марафон 14:50
Школьников в Киргизии из-за COVID-19 будут учить по телевизору 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять способов не развестись после карантина
Пять способов не развестись после карантина
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
02.04.2020 15:01
Рубрика: Власть

В Госдуме осудили поддержку Украиной санкций ЕС в отношении Беларуси

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуме раскритиковали поддержку Украиной санкций, введенных Евросоюзом против Беларуси 16 лет назад.

В канун Дня единения народов Беларуси России Украина поддержала санкции, которые были введены еще в 2004 году. Это запрет на поставки оружия в республику, заморозка активов в европейских банках, а также запрет на въезд в Евросоюз лиц, якобы причастных к исчезновению оппозиционных политиков и журналистов. Совет ЕС накануне продлил ограничительные меры против Беларуси на один год.

Фото: Christopher Furlong/Getty Images
Правительство Беларуси готовит второй пакет мер поддержки экономики

- Очевидно, что в Киеве уже не знают, как угодить Брюсселю и сохранить его ускользающее внимание, - оценил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Он уверен, что санкции, которые Запад продолжает сохранять против Беларуси, носят незаконный характер.

Парламентарий особо подчеркнул, что Россия всегда поддерживает белорусских соседей.

- Убежден, что мы продолжим укрепление союзнических связей и расширение механизмов интеграции, несмотря попытки внешних сил помешать нашим странам помогать друг другу и вместе развиваться, - заявил он.

На фоне всеобщей проблемы, вызванной пандемией коронавируса, любые санкции и незаконные ограничения, уверен политик, должны быть отменены.

- Главная задача сегодня - сохранить здоровье и жизни максимального числа людей по всему миру, а не выяснять отношения между странами, - подчеркнул Железяк. - Политиканство, неуместные и неоправданные амбиции, провокации и информационные вбросы негативно отражаются на общем фоне общественных настроений и существенно снижают возможности государств эффективно бороться с инфекцией.

Власть Работа власти Внешняя политика Отношения России и Украины Санкции и антисанкции

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков оценил прогнозы по ситуации с коронавирусом в России
Матвиенко: Кабмин разрешит ускоренную закупку импортных тестов на COVID-19
В России за сутки добавился 771 случай COVID-19 в 29 регионах
Утверждены правила оформления больничных для граждан от 65 лет на карантине
Почти половина среди новых заболевших коронавирусом в Москве - люди моложе 45 лет
Что нужно знать при выборе между бумажной и электронной трудовой книжкой
Какие меры вводит правительство в связи с коронавирусом