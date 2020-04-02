В Госдуме осудили поддержку Украиной санкций ЕС в отношении Беларуси

В Госдуме раскритиковали поддержку Украиной санкций, введенных Евросоюзом против Беларуси 16 лет назад.

В канун Дня единения народов Беларуси России Украина поддержала санкции, которые были введены еще в 2004 году. Это запрет на поставки оружия в республику, заморозка активов в европейских банках, а также запрет на въезд в Евросоюз лиц, якобы причастных к исчезновению оппозиционных политиков и журналистов. Совет ЕС накануне продлил ограничительные меры против Беларуси на один год.

- Очевидно, что в Киеве уже не знают, как угодить Брюсселю и сохранить его ускользающее внимание, - оценил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Он уверен, что санкции, которые Запад продолжает сохранять против Беларуси, носят незаконный характер.

Парламентарий особо подчеркнул, что Россия всегда поддерживает белорусских соседей.

- Убежден, что мы продолжим укрепление союзнических связей и расширение механизмов интеграции, несмотря попытки внешних сил помешать нашим странам помогать друг другу и вместе развиваться, - заявил он.

На фоне всеобщей проблемы, вызванной пандемией коронавируса, любые санкции и незаконные ограничения, уверен политик, должны быть отменены.

- Главная задача сегодня - сохранить здоровье и жизни максимального числа людей по всему миру, а не выяснять отношения между странами, - подчеркнул Железяк. - Политиканство, неуместные и неоправданные амбиции, провокации и информационные вбросы негативно отражаются на общем фоне общественных настроений и существенно снижают возможности государств эффективно бороться с инфекцией.