В Госдуме спрогнозировали окончание нефтяного кризиса

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный поделился прогнозом о том, что кризис на нефтяном рынке не продлится более полугода. Цены на нефть, по его оценке, могут уже восстановиться до уровня в 50 долларов за баррель к концу нынешнего года.

К снижению цен на нефть привело распространение коронавируса, а также распад сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Так как резкое падение цен на углеводороды вызвано, прежде всего, объективными причинами, любые меры воздействия со стороны государств пока не способны остановить эту тенденцию, считает Завальный.

- По всем признакам, кризис нефтяных цен не продлится более полугода, - отметил он. - В ближайшие месяцы цена за баррель нефти марки Brent будет колебаться в диапазоне 25-35 долларов.

После этого, к концу года, цены восстановятся до 50 долларов за баррель, предсказал эксперт. Восстановление будет происходить по мере преодоления странами ситуации с коронавирусом и снятия карантинных мер, включая отмену запретов на туризм.

- Когда произойдет стабилизация рынка, тогда и принятие каких-то решений ОПЕК+ вновь сможет стать эффективным инструментом влияния на цены, - заявил Завальный.

Кроме того, глава комитета ГД по энергетике поделился мнением, что крупные российские нефтяные компании на данный момент в поддержке не нуждаются. Дело в том, что в период низких цен государство минимизирует налоги и сборы с компаний, а как только цена за баррель превышает 42 доллара, они увеличиваются.

- В крайнем случае, крупные нефтяные компании могут взять кредиты. Большинство банков дадут им на хороших условиях, поскольку у них большие активы, которые можно заложить, - полагает парламентарий.