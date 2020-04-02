В Иране число случаев заражения коронавирусом превысило 50 тысяч

В Исламской Республике число случаев заражения COVID-19 достигло 50 468 человек. Об этом сообщил официальный представитель министерства здравоохранения ИРИ Киануш Джаханпур.

"За минувшие сутки в Иране зарегистрировано 2875 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с 19 февраля по 2 апреля в стране выявлено 50 468 случаев заражения, из них 3160 - с летальным исходом", - говорится в заявлении минздрава Ирана.

По данным ведомства, за последние 24 часа от коронавируса умерли 124 человека.

"От болезни выздоровели 16 711 пациентов. Состояние 3956 заразившихся остается тяжелым", - отметил Джаханпур.