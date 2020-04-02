В Ирландии на фоне распространения COVID-19 активизировались мошенники

В Ирландии нашлись те, кто пытается заработать на пандемии COVID-19. Как заявили в национальной полиции, за последнее время в правоохранительные органы поступили сотни жалоб на мошенников, наживающихся на страхах населения перед захлестнувшим весь мир коронавирусом.

Самый распространенный способ обмана - телефонное мошенничество. Посреди ночи неизвестный звонит жертве якобы из администрации больницы или клинического центра и сообщает, что родственник ничего не подозревающего гражданина заболел пневмонией нового типа и требуется срочно оплатить лечение.

Эксперты отмечают, что преступники также активно используют технологии фишинга с целью выудить у пользователей пароли, а также номера кредитных карт. К примеру, от имени ВОЗ, Международного комитета Красного Креста или национального минздрава рассылаются письма с предложением записаться на экспресс-тестирование. Для этого предлагается заполнить анкету на одном из поддельных доменов, очень похожего на официальную страницу организаций.

По подсчетам экспертов, в связи с ростом панических настроений из-за COVID-19 оборот мошеннических схем может составить миллионы евро.

В Ирландии на данный момент уже более 3,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались 85 человек.