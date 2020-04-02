В Италии российским медикам сварили борщ

В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ. Как рассказала на своей страничке в Facebook культурная ассоциация "Ломбардия - Россия", таким образом местные повара, которые приготовили суп по русскому рецепту, хотели дать гостям возможность почувствовать себя как дома.

Перед большой кастрюлей с блюдом кулинары поставили табличку с надписью на русском и итальянском языках: "Борщ. Извините, в первый раз".

На сегодняшний момент российские военные вместе с итальянским коллегами обработали уже 17 лечебных учреждений в городе Бергамо, который, напомним, является одним из самых пострадавших от коронавируса на севере Италии. В борьбе против пандемии ежедневно используются расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.