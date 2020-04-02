Утром у входа в магазин, где наша семья обычно затоваривается продуктами, выстроилась очередь примерно из полутора десятков человек. Потенциальные покупатели стояли с товарными тележками, но в магазин никто не входил. И тут я заметил листок в руках последнего "очередника". Оказывается, ведется запись, и в торговый зал запускают по четыре человека.

В принципе я мог бы сделать покупки и в другом магазине, отстоящем от моего дома метров на 120-150. И хотя рекомендовано не отходить от постоянного места жительства более чем на 100 метров, ни полиция, ни муниципальные службы с линейкой проверять расстояние не станут. Штрафы и даже тюремное заключение могут грозить тем, кто нарушает изоляцию при подтвержденном наличии коронавирусной заразы. По крайней мере время, отведенное на гуляние, и количество выходов для выгула собак формально не лимитировано. В большинстве случаев полицейские при первом нарушении весьма снисходительны.

Первого апреля премьер Биньямин Нетаньяху объявил об обязательном ношении в общественных местах масок (любых, даже самодельных) всеми израильтянами. Пока не ясно, как будет поступать полиция в случае невыполнения этого указания. Несколько дней назад моя жена отправилась на автомобиле по городу без разрешительного документа, в котором определяется необходимость такого передвижения во время объявленного в стране карантина. Когда ее останавливала дорожная полиция, она просто объясняла цель своей поездки, и никаких препятствий ей не чинили, тем более что супруга разъезжала не удовольствия ради. На добровольных началах она включилась в работу компании, помогающей пожилым и немощным гражданам в домах престарелых. Полицейские рекомендовали ей получить спецразрешение, которым супруга и обзавелась. Этот фактически пропуск, пришедший на ее номер в WhatsApp, сообщал: "Всем заинтересованным лицам, этот документ подтверждает, что... (следуют имя, фамилия и номер паспорта) является сотрудником жизнеобеспечивающей (! - З.Г.) компании "Амаль". С уважением, генеральный директор Хана Гросман".

Один из моих сыновей и зять, остающиеся на трудовой вахте, также обладают соответствующими разрешительными документами. К дочери, недавно родившей второго ребенка, регулярно наведываются работники из здравоохранительного центра, предоставляющего услуги беременным, младенцам и детям детсадовского возраста. Минздрав Израиля рекомендовал всем гражданам установить в мобильных телефонах приложение "Маген" ("Защита"), которая уведомляет владельца аппарата в случае, если он оказался рядом с носителем вируса.