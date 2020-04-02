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02.04.2020 11:16
Рубрика: В мире

В Кении полиция застрелила 13-летнего мальчика за нарушение карантина

Текст: Диана Ковалева
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Полиция Кении застрелила 13-летнего мальчика, который играл на балконе и тем самым нарушил введенный из-за коронавируса комендантский час. Как сообщает газета Daily Mail со ссылкой на местных правоохранителей, ребенок получил выстрел в живот спустя всего 20 минут с начала комендантского часа.

Фото: Handout / Caters News Agency / AFP
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Ясина Мойо, а именно так зовут пострадавшего, сразу же отправили в больницу, однако спасти его не удалось. Глава кенийской прокуратуры распорядился провести расследование инцидента, который, по его словам, произошел из-за "шальной пули".

Напомним, что пока количество зараженных коронавирусом в Кении составляет около 50 человек, однако власти уже ввели комендантский час, который начинается в семь вечера и заканчивается в шесть утра. С момента введения ограничений полицейских страны неоднократно обвиняли в излишне жестоком обращении с теми, кто, как им казалось, нарушает правила. К примеру, одного мужчину они выпороли кнутом, а другого забили до смерти.

В мире Африка Кения Распространение коронавируса COVID-19

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