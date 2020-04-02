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02.04.2020 12:31
Рубрика: В мире

В Мадриде начали помогать питомцам заболевших коронавирусом хозяев

Текст: Юрий Когалов

В испанской столице стартовала программа помощи питомцам, чьи хозяева заболели коронавирусом и были госпитализированы. Запустила эту инициативу известная общественная организация El Refugio, специализирующаяся на помощи брошенным или подвергающимся издевательствам животным, поиске им нового дома.

В Испании уже более 100 тысяч зараженных коронавирусом

После того, как в стране был объявлен карантин и многие испанцы остались без заработка, представители El Refugio начали бесплатно оказывать услуги ветеринаров. А когда им стало известно, что некоторые животные остались дома совсем одни, поскольку их хозяев госпитализировали, запустили программу поиска им временного жилья. Для этого был создан список тех, кто готов приютить на несколько дней или недель собаку или кошку. В нем уже несколько сотен человек, но желающих все прибавляется. "Солидарность - это тоже вирус, который распространяется столь же быстро, как и Covid-19", - говорит президент El Refugio Начо Пануэро.

Фото: David Ramos/Getty Images
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При необходимости добровольцы на нескольких машинах выезжают к запертым и оставшимся в одиночестве животным (чаще всего их вызывают соседи, имеющие возможность открыть дверь). После санитарной обработки собак и кошек отвозят к тем, кто готов о них позаботиться. При этом волонтеры действуют в защитных костюмах, перчатках и масках.

Как отмечает El Mundo, после объявления карантина из-за коронавируса некоторые испанцы взяли животных из приютов, чтобы иметь возможность выходить из дома. Введенные ограничения разрешают выгул питомцев наравне с походами в магазин или аптеку. В центре защиты животных при городском совете Мадрида подтвердили этот факт, однако обратили внимание, что подобных случаев не так много, поскольку для "усыновления" собаки нужно приехать в приют, а движение по городу ограничено, и эти планы не являются веской причиной для выхода на улицу.

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