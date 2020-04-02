В МИД РФ ответили на обвинения ЕС в "дезинформации" о коронавирусе

Попытки главы представительства ЕС в Москве Маркуса Эдерера связать помощь, которую Россия оказывает Италии в борьбе с коронавирусом, и якобы имеющее место распространение российскими СМИ фейковых новостей являются непотребными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С одной стороны глава представительства ЕС высказал правильные слова благодарности нашей стране за оказание помощи дружественной Италии, но при этом он повторил абсолютно безосновательные утверждения еэсовских пропагандистов, обвиняющих нашу страну в некой дезинформации и дезинформационной кампании... Это какое-то непотребное поведение", - подчеркнула на брифинге официальный представитель МИД.

Она также добавила, что Москва всегда готова ответить на вопросы со стороны ЕС, если у его представительства есть какие-либо доказательства, свидетельствующие о наличии информационных ошибок, нестыковок или даже дезинформации с российской стороны. Однако никто подобных свидетельств не предоставляет, подчеркнула дипломат и добавила, что ЕС сам занимается дезинформацией.

"Стыд и позор заниматься этим, тем более в эти непростые дни для всего человечества и, кстати говоря, для ЕС", - отметила официальный представитель российского МИД.