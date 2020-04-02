Новости

Трейлер: российский космохоррор "Спутник" выйдет на платформах 17:16
Британия установила рекорд по числу новых пациентов с коронавирусом 17:13
На свалке под Костромой нашли убитого младенца 17:10
Жители Липецка в самоизоляции начали гулять с детьми на крышах 17:07
Онлайн-экскурсии "Из метро" посмотрели 40 тысяч человек 17:06
В МИД РФ ответили на обвинения ЕС в "дезинформации" о коронавирусе 17:06
Haval уберет из России свой самый популярный кроссовер 17:01
В Мосгордуме назвали "спящим" штраф для автомобилистов во время изоляции 16:59
Губернатор Архангельской области написал заявление об отставке 16:53
Могли заразиться от врача. В ивановской больнице выявили 9 случаев COVID-19 16:49
Православная община Таиланда предлагает кров застрявшим в стране туристам 16:48
Разработан новый способ измерения уровня сахара у диабетиков 16:29
Видео: как Москва привыкает к режиму самоизоляции 16:28
У одного из спортсменов на базе "Новогорск" выявлен коронавирус 16:27
В Беларуси открылась весенняя сессия парламента 16:26
В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице 16:25
В Совфеде сообщили о подготовке закона об упрощенном банкротстве физлиц 16:23
Редкие артефакты Римской империи обнаружены в Англии 16:23
На границах Челябинской области начались массовые проверки водителей 16:15
Главврач больницы в Коммунарке пригласил врачей и лаборантов на работу 16:14
В КЧР во время самоизоляции нуждающимся выдадут гуманитарную помощь 16:13
МИД призвал США проявить гуманизм к российским заключенным на фоне пандемии 16:11
В Крыму март не оправдал надежды на приток воды 16:09
Семиместный Hyundai Creta будет маленьким Palisade 16:06
УФАС Петербурга ежедневно контролирует цены на маски и продукты 16:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять способов не развестись после карантина
Пять способов не развестись после карантина
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
02.04.2020 17:06
Рубрика: Власть

В МИД РФ ответили на обвинения ЕС в "дезинформации" о коронавирусе

Текст: Диана Ковалева

Попытки главы представительства ЕС в Москве Маркуса Эдерера связать помощь, которую Россия оказывает Италии в борьбе с коронавирусом, и якобы имеющее место распространение российскими СМИ фейковых новостей являются непотребными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова: Страны должны помогать друг другу не только во время кризисов

"С одной стороны глава представительства ЕС высказал правильные слова благодарности нашей стране за оказание помощи дружественной Италии, но при этом он повторил абсолютно безосновательные утверждения еэсовских пропагандистов, обвиняющих нашу страну в некой дезинформации и дезинформационной кампании... Это какое-то непотребное поведение", - подчеркнула на брифинге официальный представитель МИД.

Она также добавила, что Москва всегда готова ответить на вопросы со стороны ЕС, если у его представительства есть какие-либо доказательства, свидетельствующие о наличии информационных ошибок, нестыковок или даже дезинформации с российской стороны. Однако никто подобных свидетельств не предоставляет, подчеркнула дипломат и добавила, что ЕС сам занимается дезинформацией.

"Стыд и позор заниматься этим, тем более в эти непростые дни для всего человечества и, кстати говоря, для ЕС", - отметила официальный представитель российского МИД.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и Евросоюз Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков оценил прогнозы по ситуации с коронавирусом в России
СФ предложил не наказывать граждан за неуплату по ЖКХ во время пандемии
МИД: США оплатили половину доставленной из России медпомощи
Матвиенко: Кабмин разрешит ускоренную закупку импортных тестов на COVID-19
В России за сутки добавился 771 случай COVID-19 в 29 регионах
Что нужно знать при выборе между бумажной и электронной трудовой книжкой
Какие меры вводит правительство в связи с коронавирусом