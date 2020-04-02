В Минтрансе разъяснили правила возврата денег за авиабилеты

По действующим в России Правилами воздушных перевозок, пассажиры могут отказаться от полета добровольно или вынужденно. При добровольном отказе деньги за билет возвращаются по условиям тарифа, то есть с удержаниями, а если вынужденный - возвращается полная стоимость.

С 27 марта в России прекращено регулярное и чартерное авиасообщение с зарубежными странами, кроме полетов для вывоза россиян из других государств. Такой шаг предпринят на основании решений заседания президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. "Отказ пассажира от международной воздушной перевозки, которая должна состояться в период действия запрета международного авиасообщения, считается вынужденным, и провозная плата подлежит возврату", - указали в Минтрансе.

На практике это означает, если рейс из России был назначен после 27 марта, то стоимость авиабилета должны возвратить, а если до этой даты, компания вправе применить правила возврата билета по тарифу.

Правда, запреты на авиасообщения Россия водила и до 27 марта. Например, с 13 марта 2020 года временно запретили пассажирские воздушные перевозки в Италию, Германию, Испанию, Францию, а с 16 марта - во все страны ЕС, Норвегию, Швейцарию, за исключением рейсов из Москвы в столицы государств и обратно. Отказ от полета по этим направлениям после введения запрета также будет вынужденным, добавляет в беседе с "РГ" председатель общественного объединения "Союз пассажиров" Кирилл Янков. Но для других стран, например, Турции или Армении при отказе от полета будут применяться правила тарифа.

Запреты на полеты вводили также зарубежные страны. В этом случае рейсы отменяли сами авиакомпании, значит, для пассажира такой отказ от полета тоже будет вынужденным с возвратом стоимости билета. Разбираться нужно в каждом отдельном случае, говорит Янков. "Независимо от того, был ли рейс отменен из-за ограничений, введенных органами госвласти России либо зарубежных стран или по инициативе самой авиакомпании из-за малой загрузки, действуют правила вынужденного отказа от полета с возвратом стоимости билета", - говорит эксперт.

Те же принципы действуют и на внутренних авиалиниях. Если рейс отменил сам авиаперевозчик, то отказ от полета считается вынужденным, провозная плата подлежит возврату, отмечают в Минтрансе. "Отказ пассажира от внутренней воздушной перевозки при продолжении полетов авиакомпании считается добровольным, и провозная плата подлежит возврату согласно условиям тарифа", - указали в министерстве.

Ряд рейсов, в том числе по России отменили сами российские авиакомпании. В этом случае должен быть произведен возврат стоимости авиабилета, отмечает Янков.

В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения пандемии и отменой массовых мероприятий в отдельных городах, пассажиры могут обращаться в авиакомпании с предложением об изменении или о расторжении договора в соответствии со ст. 451 ГК РФ, даже если авиакомпания сама рейс не отменила, считают специалисты Роспортребнадзора. То есть пассажиры могут ссылаться на существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, а это по законодательству является основанием для изменения или расторжения договора.

Но если договориться с авиакомпанией о возврате денег за билет не удастся, придется обращаться в суд. Он оценит, насколько, серьезно изменились обстоятельства и как расторгнуть договор, чтобы справедливо распределить между двумя сторонами понесенные ими потери.

Правда, сейчас поступает много жалоб от пассажиров на то, что авиакомпании не отвечают на запросы пассажиров по электронной почте и до колл-центров нельзя дозвониться даже по вопросам вынужденного отказа от полета, замечает Янков. Авиакомпаниям стоило бы оперативно решить вопрос взаимодействия с пассажирами, говорит он.

Между тем, в Общероссийском объединении пассажиров считают, что перечень случаев вынужденного отказа пассажира от авиаперелета нужно расширить. В Воздушный кодекс стоит внести условие об объявлении чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране прилета. "Так, Италия ввела режим ЧС 31 января, но полеты в эту страну Россия ограничила лишь 13 марта, и россияне не могли вернуть всю сумму, потраченную на билеты", - приводят пример в объединении. Страдают интересы десятков тысяч пассажиров, которые теряли деньги либо были вынуждены рисковать своим здоровьем.