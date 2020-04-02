В Перу для борьбы с COVID-19 введут "мужские" и "женские" дни выхода из дома

Как заявил 2 апреля президент Перу Мартин Вискарра, мужчины и женщины будут выходить из дому в разные дни. Такова одна из изоляционных мер в борьбе с коронавирусом.

Согласно этой инициативе, в понедельник, среду и пятницу право покидать дом будет у мужчин, а во вторник, четверг и субботу - у женщин. В воскресенье все должны оставаться в своих жилищах.

Указ вступает в силу с 3 апреля и будет действовать до 12 апреля.

Президент надеется, что таким образом удастся еще больше сократить количество людей на улицах, уменьшая опасность распространения коронавируса.

С 1 апреля такие же меры ввела Панама.