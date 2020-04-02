В России официально представили OPPO Reno 3 и Reno 3 Pro. Названы цены

OPPO Reno 3 и Reno 3 Pro - это смартфоны в классическом дизайне, с большим экраном и врезанной в него фронтальной камерой. Это позволило уменьшить толщину устройств и их вес, кроме того, скругленные грани дисплея создают эффект полного присутствия во время просмотра видео или гейминга.

Оба смартфона получили экраны AMOLED с разрешением 2400х1080 пикселей. В Reno 3 диагональ 6,4 дюйма, в версии Pro - 6,5 дюйма. "Прошка" отличается еще и тем, что имеет частоту обновления 90 Гц, что делает изображение более четким.

Еще модели отличаются платформами, на которых работают: обычная версия получила процессор MediaTek Helio P90, а старшая - Qualcomm Snapdragon 765G. Также есть различия в объеме памяти: 8 Гб/128 Гб и 12 Гб/256 Гб у Reno 3 и Reno 3 Pro соответственно. У старшей версии 10 антенн, расположенных по периметру смартфона, это позволяет переключаться между теми четырьмя, которые лучше ловят сигнал.

Емкость аккумулятора у обеих моделей одинакова - 4025 мАч. Однако стандарты зарядки у батарей разные - в базовой версии это VOOC 3.0, в старшей - VOOC 4.0. Обе заряжаются на низком вольтаже, но от адаптеров разной мощности - 20 Вт у Reno 3 и 30 Вт у Reno 3 Pro.

Оба смартфона получили четырехмодульную основную камеру - 48 Мп + 8 Мп +13 Мп + 2 Мп. Различие в компоновке объективов на задней панели. А вот селфи-камеры у них разные 32 Мп и 44 Мп у Reno 3 Pro и Reno 3 соответственно.

Смартфоны поступят в продажу 10 апреля по цене 49 990 рублей за Reno 3 Pro и 29 990 рублей за Reno 3. "Прошка" будет доступна в черном и синем цветах,а обычная версия в трех: черном, синем и белом.