В марте в рознице резко выросли продажи семян и товаров для дачников. Прежде всего в интернет-магазинах. В Wildberries говорят о двукратном росте. В Ozon в марте продали на 20-30% больше, чем в прошлом году. Самыми популярными стали традиционные овощи - огурцы, томаты, тыква и морковь, а также укроп, петрушка и зеленый лук, рассказали в Ozon. Наблюдался рост и по сопутствующим товарам - техники для сада, инструмента. При этом 25% покупателей сделали такой заказ впервые - после закрытия офлайн-магазинов спрос сместился в Сеть. Так, были закрыты магазины "Леруа Мерлен". Как уточнили в компании, сейчас купить товары для сада и огорода можно онлайн (в том числе дачную рассаду, включая цветы, саженцы и семена), бесплатная доставка действует по всей России. В "Ашане" говорят, что в сравнении с прошлым годом спрос на семена остается примерно на том же уровне. Но если сравнить первую и вторую половины марта 2020 года, то во второй половине спрос скакнул на 36%.
К садоводству и огородничеству в этом сезоне однозначно повышенный интерес, говорит председатель Общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов. "Это больше психологический момент - в период экономических неурядиц человеку спокойнее, когда у него есть запас продуктов", - считает эксперт.
В этом сезоне опытные садоводы и огородники успели закупить семена до ослабления рубля и закрытия магазинов в связи с пандемией коронавируса, указывает Андрей Туманов. Сейчас, пожалуй, уже нет возможности купить саженцы. Их надо приобретать в питомниках, а они закрыты. Но и здесь большой беды нет, просто придется подождать окончания карантина. По мнению эксперта, проблемы могут возникнуть позже. Около 90% семян на российском рынке - импортные.
Даже те семена, на которых написано, к примеру, "Уральский ранний", могут быть на самом деле семенами из Индии. А у нас просто расфасованы. Ослабление рубля приведет либо к росту цен, либо к ухудшению качества продукции - фасовщики могут просто добавить "трухи" в товар.
Любые экономические катаклизмы, которые глобально затрагивают вопросы благосостояния людей, поворачивают их в сторону деревни и приусадебных участков, отмечает директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. При этом россиянам сильно повезло в том, что у подавляющего большинства уже есть дачные участки или родственники, проживающие в сельской местности. Она напоминает, что в 90-е годы, когда в экономике была очень тяжелая ситуация, был официально зафиксирован рост сельского населения. Впрочем, с улучшением ситуации россияне снова потянулись в город.
"Всегда очень полезно вернуться к приусадебным участкам даже не столько с точки зрения продовольственной безопасности, сколько с точки зрения качества жизни", - убеждена эксперт.
Развитие сельского хозяйства идет по пути укрупнения производств, удешевления и упрощения продукции - чтобы продукты были легкие, красивые, долго хранились. Меняется видовое разнообразие продукции, представленное в магазинах - в них представлены одинаковые сорта овощей.
К сожалению, укрупнение производства приводит к снижению доли продукции личных подсобных хозяйств и частных подворий. Так, по словам Натальи Шагайды, сейчас в Белгородской области осталось меньше 100 свиней, а раньше было больше 100 тысяч голов. Вместе с тем, по ее мнению, именно мелкие хозяйства всегда были буфером в каких-то экстремальных ситуациях, которые смягчали удар как для сельских жителей, так и для горожан.
"Да, выращенные на огороде овощи обходятся дороже. Но зато в них есть вкус, они будут сочные и пахучие", - говорит Шагайда. Да и с точки зрения пользы для тела работа на участке гораздо полезнее и эффективнее всевозможных тренировок в фитнес-клубах, отмечает она.
Без лишних встреч
На карантине многие заняты выбором и бронированием нового жилья, у людей появилось больше свободного времени для этого, отмечает Михаил Куликов, директор департамента вторичного рынка "ИНКОМ-Недвижимость".
Провести сделку дистанционно не так и сложно. "Заявка на одобрение подается в банки через цифровую платформу и не требует присутствия клиента. Для подписания договора участия в долевом строительстве выпускается ЭЦП (электронно-цифровая подпись). Ряд крупнейших застройщиков объявил о том, что в удаленном режиме сотрудники решают все необходимые вопросы, включая бронирование, оформление договора, выпуск ЭЦП", - говорит гендиректор АН "БОН ТОН" Наталия Кузнецова.
Другое дело, что провести сделку удаленно готовы не все клиенты, и прежде всего настороженно к этому относятся пожилые люди. Они готовы подождать, но совершить сделку в привычной форме.
Не готовы откладывать сделку обладатели рублевых вкладов, которые спешат трансформировать сбережения в недвижимость, а также держатели валюты, чьи сбережения в рублях ощутимо выросли. Сейчас они могут позволить себе то, о чем еще месяц назад только мечтали.
ООН, ВТО и ВОЗ предупредили о дефиците продовольствия
От поставок из других стран Россия зависит лишь отчасти. "Мы закупаем сырьевые товары для АПК и пищевой промышленности - от крупных категорий вроде посадочных материалов или компонентов для производства кормов до узкоспециализированных, таких как основы для производства заменителей грудного молока", - рассказывает замначальника департамента экспертно-аналитических работ Аналитического центра при правительстве РФ Елена Разумова.
Однако критической зависимости от импорта каких-либо готовых продовольственных товаров нет. Наряду с такими странами, как США, Бразилия, Аргентина, Россия самодостаточна в плане ресурсов, необходимых для производства продуктов питания. "Даже в условиях повышенного спроса внутренние потребности страны в основных продовольственных категориях полностью обеспечиваются существующими объемами сельхозпроизводства", - подтвердили "РГ" в пресс-службе Минсельхоза России.
"Если мы включены в производственные цепочки в сфере АПК, то, скорее, речь об экспорте, - считает президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. - Так, от поставок хлеба и муки из России в значительной степени зависят Северная Африка и Ближний Восток".
При этом ограничение экспорта жизненно важных продуктов, которые вводят государства, в том числе и Россия, Давлеев считает верным решением. "Предсказать дальнейший сценарий сейчас сложно, к тому же год может оказаться неурожайным. Государству необходимо сформировать стратегический запас", - объясняет он.
Василий Узун, профессор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, считает, что, наоборот, экспорт лучше не ограничивать.
"Обычно в кризис проблемой становится перепроизводство, а не дефицит товаров, - объясняет он. - Снижение доходов населения приводит к падению спроса, продовольственные остатки окажутся нереализованными. Это приведет к снижению рентабельности бизнеса, и только потом к снижению объемов производства и дефициту товаров". Если экспорт сейчас не ограничивать, то этих последствий удастся избежать, а экономика и продовольственный рынок быстрее вернутся к стабильному состоянию.
Еда приехала
По мнению председателя совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты России Алексея Федорова, такие точки должны взять на себя роль мобильных пунктов выдачи заказов, сделанных онлайн. "Заказы принимаются на несколько дней вперед, поэтому идея актуальна. Люди смогут выйти из дома и сразу забрать пакеты, не стоя в очереди", - подчеркнул Алексей Федоров. При этом поступать в такие пункты должны не только продукты, но и все основные категории товаров, заказанные онлайн. Это и бытовая техника, и различные хозтовары, включая лампочки.
Как отметил председатель исполкома московского отделения Ассоциации юристов России, член правового совета штаба по защите бизнеса в Москве Дмитрий Кравченко, потребуется согласование с властями, заключение договора об аренде земли. Также нужно будет определить перечень точек, где такие пункты разместятся и какие товары в них представят. "Должны соблюдаться все требования, проводиться дезинфекция, кварцевание внутри, контроль за качеством продуктов", - подчеркнул Кравченко. Общаться продавцы с покупателями будут при помощи микрофонов, а расплачиваться картой. Рядом будет нанесена разметка, которая обеспечит безопасное расстояние между покупателями.
Как правильно носить и выбрасывать маски
В Роспотребнадзоре подчеркивают, что сама по себе маска - не панацея. Она эффективна только в сочетании с другими методами профилактики. Даже если человек идет в маске, он должен избегать лишних контактов с окружающими и часто мыть руки. Здоровым людям маски не очень-то и нужны. Они предназначены для тех, кто уже заболел: маска удерживает на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека. Так в воздух попадает меньше вирусных частиц, и опасность инфицирования для окружающих снижается. Здоровые люди могут использовать маску при посещении публичных мест и поездках на общественном транспорте, но и здесь ее эффективность не доказана.
Через два-три часа использования маску надо менять. Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке. Просто выбрасывать маски, тем более мимо урн, нельзя. Использованную маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро или урну.
К медицинской маске не нужно прикасаться во время использования. После прикосновения к использованной маске, например, чтобы снять ее, следует вымыть руки. После того, как маска загрязнится или станет влажной, нужно сменить ее.
Хроника коронавируса
15:07 В Крыму подсчитали отток туристов из-за вируса
Из-за ситуации с коронавирусом и объявленных карантинных мероприятий в апреле и мае Крым недосчитается около 900-950 тысяч отдыхающих, следует из данных министерств курортов и туризма Крыма.
Работа крымских отелей и санаториев приостановлена до 1 июня. Основной отток туристов уже происходит и может завершиться до 6 апреля. В министерстве не исключили, что небольшое число отдыхающих может остаться в санаториях до завершения лечения. Но общий процент загрузки в ближайшие дни не превысит 3-5%.
14:44 ВОЗ выпустила рекомендации по питанию для сидящих на карантине
Европейский офис Всемирной организации здравоохранения по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними подготовил рекомендации об оптимальном питании в условиях домашнего карантина.
Рекомендуется планировать покупки и приобретать только самое необходимое; использовать в первую очередь свежие и скоропортящиеся продукты; готовить дома, а при использовании служб доставки еды предпочтительна бесконтактная доставка; следить за размером порций; соблюдать правила безопасности при приготовлении еды; ограничить потребление соли, сахара и жиров; потреблять достаточное количество клетчатки и жидкости; избегать употребления алкоголя или сократить его; собираться за столом всей семьей.
13:53 В Москве открыли службу психологической помощи на время карантина
Департамент здравоохранения Москвы открыл службу психологической поддержки москвичам. Она поможет горожанам справиться с эмоциональным дискомфортом из-за пандемии и вынужденной изоляции.
"Не менее тяжело в психологическом плане проходит и карантин для детей, а задача правильно организовать свободное время школьника тоже лежит на плечах родителей, - отмечают в департаменте. - Наши специалисты окажут поддержку и дадут советы".
Звонить следует по телефону +7 (495) 150-54-45 ежедневно с 9.00 до 20.00.
09:59 Больнице в Коммунарке требуются врачи и лаборанты
Московской ГКБ N 40 в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус, требуются врачи и лаборанты для ПЦР-диагностики. Об этом сообщил ее главврач Денис Проценко. Соискатели могут звонить по телефонам +7 (495) 744-07-03 или +7 (968) 921-40-23.
08:15 Перепись населения могут перенести на год
Росстат предложил перенести на 2021 год проведение Всероссийской переписи населения, основной этап которой планировался на октябрь 2020 года.
Ранее, 30 марта, в условиях повышенной опасности распространения коронавируса и введения режима самоизоляции в ряде регионов страны, было принято решение перенести начало переписи в труднодоступных районах - она должна была стартовать с 1 апреля.
Возможное смещение сроков переписи не повлияет на ее качество и результат, даст возможность лучше подготовиться к использованию современных онлайн-технологий, уверен глава Росстата Павел Малков.
За последние сутки в России подтвержден 771 случай коронавирусной инфекции в 29 регионах, сообщил Роспотребнадзор. Таким образом, в России зарегистрировано 3548 случаев заражения в 76 регионах (при этом проведено более 536 тысяч тестов). Выздоровели 235 человек, 30 человек умерли. Число зараженных коронавирусом в мире приближается к миллиону. С начала эпидемии 202 тысячи человек выздоровели, 48 тысяч умерли.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора:
"Российская Федерация сегодня взрывного роста числа зараженных коронавирусом не имеет, мы держим несколько дней подряд на одном и том же коэффициенте прироста, на 1,2, и для этого предпринимается целый ряд мер"
Заявление отменяется
Пенсии по инвалидности будут назначаться и продлеваться автоматически, заявили в минтруде. Там предложили до 1 октября проводить медико-социальную экспертизу без личного присутствия. "Выплаты будут осуществляться на основании данных Федерального реестра инвалидов, в котором собраны все сведения из документов, подтверждающих инвалидность", - пояснили в минтруде.
Чтобы получить выплату в 5000 рублей на каждого ребенка до трех лет, с апреля по июнь 2020 года, подтверждать доход семьи не потребуется. Рассматривается возможность начисления пособия в беззаявительном порядке. Возможно, в ближайшее время потребуется оставить заявление на Госуслугах, остальной пакет документов будет сформирован автоматически. Деньги за апрель начислят в течение месяца, затем они придут в мае и июне.
В беззаявительном порядке до конца апреля получат выплаты ветераны Великой Отечественной войны: по 75 тысяч рублей инвалиды и участники боевых действий, жители блокадного Ленинграда, вдовы военнослужащих, погибших в годы войны, вдовы умерших инвалидов и участников войны, по 50 тысяч - труженики тыла, совершеннолетние узники концлагерей, тюрем и гетто.