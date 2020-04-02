Режим изоляции и страх остаться без свежих продуктов заставляет россиян возвращаться к садоводству и огородничеству. Даже те, кто раньше сажал на своих участках цветы и газоны, сегодня покупают семена картофеля и овощей. Впрочем, с этим есть проблемы: приобрести их сейчас можно только в отдельных продуктовых магазинах либо онлайн. Да и оставшийся ассортимент, того и гляди, взлетит в цене - большинство семян по-прежнему завозится из-за рубежа.

Даже те, кто раньше сажал на своих участках цветы и газоны, сегодня покупают семена картофеля и овощей. Впрочем, приобрести их сейчас можно только в отдельных продуктовых магазинах либо онлайн. Да и оставшийся ассортимент того и гляди взлетит в цене - большинство семян по-прежнему завозится из-за рубежа. Фото: Getty Images

В марте в рознице резко выросли продажи семян и товаров для дачников. Прежде всего в интернет-магазинах. В Wildberries говорят о двукратном росте. В Ozon в марте продали на 20-30% больше, чем в прошлом году. Самыми популярными стали традиционные овощи - огурцы, томаты, тыква и морковь, а также укроп, петрушка и зеленый лук, рассказали в Ozon. Наблюдался рост и по сопутствующим товарам - техники для сада, инструмента. При этом 25% покупателей сделали такой заказ впервые - после закрытия офлайн-магазинов спрос сместился в Сеть. Так, были закрыты магазины "Леруа Мерлен". Как уточнили в компании, сейчас купить товары для сада и огорода можно онлайн (в том числе дачную рассаду, включая цветы, саженцы и семена), бесплатная доставка действует по всей России. В "Ашане" говорят, что в сравнении с прошлым годом спрос на семена остается примерно на том же уровне. Но если сравнить первую и вторую половины марта 2020 года, то во второй половине спрос скакнул на 36%.

К садоводству и огородничеству в этом сезоне однозначно повышенный интерес, говорит председатель Общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов. "Это больше психологический момент - в период экономических неурядиц человеку спокойнее, когда у него есть запас продуктов", - считает эксперт.

В этом сезоне опытные садоводы и огородники успели закупить семена до ослабления рубля и закрытия магазинов в связи с пандемией коронавируса, указывает Андрей Туманов. Сейчас, пожалуй, уже нет возможности купить саженцы. Их надо приобретать в питомниках, а они закрыты. Но и здесь большой беды нет, просто придется подождать окончания карантина. По мнению эксперта, проблемы могут возникнуть позже. Около 90% семян на российском рынке - импортные.

Даже те семена, на которых написано, к примеру, "Уральский ранний", могут быть на самом деле семенами из Индии. А у нас просто расфасованы. Ослабление рубля приведет либо к росту цен, либо к ухудшению качества продукции - фасовщики могут просто добавить "трухи" в товар.

Любые экономические катаклизмы, которые глобально затрагивают вопросы благосостояния людей, поворачивают их в сторону деревни и приусадебных участков, отмечает директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. При этом россиянам сильно повезло в том, что у подавляющего большинства уже есть дачные участки или родственники, проживающие в сельской местности. Она напоминает, что в 90-е годы, когда в экономике была очень тяжелая ситуация, был официально зафиксирован рост сельского населения. Впрочем, с улучшением ситуации россияне снова потянулись в город.

"Всегда очень полезно вернуться к приусадебным участкам даже не столько с точки зрения продовольственной безопасности, сколько с точки зрения качества жизни", - убеждена эксперт.

Развитие сельского хозяйства идет по пути укрупнения производств, удешевления и упрощения продукции - чтобы продукты были легкие, красивые, долго хранились. Меняется видовое разнообразие продукции, представленное в магазинах - в них представлены одинаковые сорта овощей.

К сожалению, укрупнение производства приводит к снижению доли продукции личных подсобных хозяйств и частных подворий. Так, по словам Натальи Шагайды, сейчас в Белгородской области осталось меньше 100 свиней, а раньше было больше 100 тысяч голов. Вместе с тем, по ее мнению, именно мелкие хозяйства всегда были буфером в каких-то экстремальных ситуациях, которые смягчали удар как для сельских жителей, так и для горожан.

"Да, выращенные на огороде овощи обходятся дороже. Но зато в них есть вкус, они будут сочные и пахучие", - говорит Шагайда. Да и с точки зрения пользы для тела работа на участке гораздо полезнее и эффективнее всевозможных тренировок в фитнес-клубах, отмечает она.