В Сети набирает популярность ролик Всесоюзной производственной гимнастики

"Вдох глубокий, руки шире, Не спешите - три-четыре!..." песня Владимира Высоцкого "Утренняя гимнастика" во времена СССР была так популярна еще и потому, что отсылала к знаменитой передаче первой программы Всесоюзного радио "Производственная гимнастика".

Сегодня, когда сидящие дома люди, в связи с карантином и самоизоляцией, страдают от малоподвижности или, говоря другими словами, гиподинамии, вдруг и песня, и ролик стали очень популярны. Разумеется, никто не отменяет современных советов - например, сегодняшняя новость - звезды сериала "Фитнес" рекомендуют свои упражнения тем, кто дома. Но вдруг выяснилось, что правила и нормы, разработанные специалистами в СССР, снова очень актуальны в наши дни.

Ведь как было? В 11:00 все дела откладывались и 10-15 минут советские люди занимались гимнастикой - бодрый голос диктора диктовал им какие упражнения делать и в каком порядке - из всех радиоприемников. Сопровождалась гимнастика фортепианным аккомпанементом. Гимнастика отражала одну из норм советского общества. Был обязателен набор элементарных физических упражнений, которые выполнялись сотрудниками на рабочем месте и включались руководителями в режим рабочего дня - цитата: "с целью повышения работоспособности, укрепления здоровья и предупреждения утомления сотрудников". Комплекс упражнений для производственной гимнастики составлялся с учетом особенностей трудового процесса.

Советская производственная гимнастика была запечатлена во многих фильмах и книгах. Она стала легендарной. И вдруг - вернулась в наши дни. 15 минут гимнастики, и тело - снова в форме. Не все же к дивану привыкать тем, кто не занят. А тем, кто работает на удаленке, нужно разминаться, чтобы быть в форме.

Справка "РГ"

В 1961-1991 годах по будням в 11:00-11:10 на первом канале Всесоюзного радио в радиоэфир и радиоточки практически всего СССР шло вещание передачи "Производственная гимнастика". Ведущие - заслуженный мастер спорта, трехкратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ирина Назарова и диктор Всесоюзного радио Владимир Костылев (поочередно).