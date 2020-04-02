В СИЗО вводят ограничения на прием заключенных

В Москве и Подмосковье выделены по одному следственному изолятору, которые принимают новых арестантов, остальные никого не впускают. Свидания приостановлены, встречи с адвокатами разрешены через стекло.

В Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что в следственных изоляторах введен режим особых условий. Фактически казенные дома максимально закрыли свои двери, вход-выход строго ограничен.

Сотрудники следственных изоляторов Москвы и Подмосковья переведены на двухнедельный график работы без выхода за пределы учреждений.

"В течение 14 дней работники, заступившие на смену, будут оставаться на службе, - подчеркивают в Федеральной службе исполнения наказаний. - Такие меры продиктованы необходимостью защиты подозреваемых, обвиняемых и осужденных от проникновения инфекции в СИЗО".

Приостанавен прием посылок и передач. Временно прекращен и вывоз арестантов на судебно-следственные действия. Следователи и адвокаты могут навещать заключенных в СИЗО. Но встречи с адвокатами должны проводиться в помещениях комнат краткосрочных свиданий - через стекло. В исключительных случаях по письменному заявлению прибывших лиц возможна встреча в следственных кабинетах при наличии средств индивидуальной защиты: масок для защиты органов дыхания, бахил и перчаток.

Президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко отметил, что в различных субъектах РФ процедура допуска адвокатов к подзащитным, содержащимся в следственных изоляторах, и посещения соответствующих учреждений ФСИН налажена по-разному, и выразил надежду, что в ближайшие дни в этом вопросе будет достигнуто единообразие.

Медицинская лабораторатория тюремного ведомства, расположенная в Москве, переоборудуется для проведения тестирования заключенных и сотрудников ведомства на коронавирус

В Москве принимать новых арестованных будет только один изолятор - СИЗО №7 в Капотне. В Подмосковье с 6 апрелля заключенных под стражу будут принимать лишь в СИЗО №11, расположенном в Ногинске.

"Напоминаем, что в Федеральной службе исполнения наказаний организован круглосуточный мониторинг и контроль за эпидемиологической ситуацией в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы. Также организован строгий медицинский контроль за личным составом уголовно-исполнительной системы", - обращают внимание в тюремном ведомстве.

С 1 апреля при первых появлениях респираторного заболевания у заключенных, а также сотрудников ведомства в обязательном порядке будут проводиться лабораторные исследования на COVID-2019.

"Полученные в учреждениях биоматериалы от лиц, заболевших ОРВИ, будут направляться для тестирования на COVID-2019 в региональные федеральные бюджетные учреждения здравоохранения, подведомственные Роспотребнадзору, - рассказали в тюремном ведомстве. - Кроме того, в ближайшее время будут завершены мероприятия по переоборудованию иммунологической лаборатории МСЧ-77 УФСИН России по г. Москве для проведения тестирования на новую коронавирусную инфекцию".