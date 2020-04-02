В Совфеде предлагают проводить судебные заседания по видеосвязи

Сенаторы подготовили несколько законопроектов, которые позволят проводить судебные заседания по видеосвязи в период эпидемии коронавируса.

Авторами инициативы выступили сенатор Алексей Русских и глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас​​​.

"Нами подготовлены и направлены на отзыв в Верховный суд законопроекты, позволяющие проводить судебные заседания по видеосвязи, не выходя из дома", - сообщил Русских на пленарном заседании палаты в четверг.

Он напомнил, что из-за коронавируса пришлось отменить многие судебные заседания. "Без правосудия нет и государства", - подчеркнул парламентарий.

"Руками и ногами поддерживаю это предложение, надо быстро это все реализовать", - ответила на инициативу сенаторов председатель верхней палаты Валентина Матвиенко.