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02.04.2020 16:23
Рубрика: Власть

В Совфеде сообщили о подготовке закона об упрощенном банкротстве физлиц

Текст: Галина Мисливская

В рамках пакета мер по поддержке граждан в условиях эпидемии коронавируса готовится закон об упрощенной процедуре банкротства физических лиц, сообщил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

"У нас готовится еще один антикризисный закон - по упрощенному банкротству граждан", - сказал он на заседании палаты в четверг.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
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Таким образом Журавлев ответил на реплику сенатора от Тувы Дины Оюн, которая рассказала об обращениях в адрес главы региона со стороны должников, попавших в поле зрение судебных приставов. "На них уже есть исполнительные листы о взыскании просроченных кредитов, приставы приходят к гражданам, которые в принципе находятся в сложной ситуации", - сказала она. Парламентарий предложила дать им отсрочку по исполнению судебных решений до стабилизации ситуации с коронавирусом.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что "под коронавирус все списывать нельзя, потому что у нас в бюджете не останется денег". Тем не менее она согласилась с необходимостью проанализировать ситуацию и дала соответствующее поручение.

Николай Журавлев считает, что в законе об упрощенном банкротстве граждан можно учесть и тех должников, в отношении которых уже приняты судебные решения.

Власть Работа власти Госуправление Экономика Финансы Долги и кредиты Законодательная власть Совет Федерации Долги и коллекторы

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