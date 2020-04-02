В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице

Американская экономика получила мощный удар из-за распространения коронавируса по территории страны. Согласно последним данным министерства труда США, из-за частичной приостановки экономической деятельности только за минувшую неделю 6,6 миллионов американцев впервые подали заявления для получения пособий по безработице.

Этот показатель считается индикатором увольнений по стране. Ограничительные меры в США, призванные остановить распространение инфекции, были введены в середине марта. За первую неделю их действия было подано 3,3 миллиона заявлений на пособия по безработице, что стало рекордом за последние десятилетия. График, на котором отражено еженедельное число таких заявлений с 2000 года, экономисты называли самым шоковым проявлением кризиса на тот момент. Ведь даже на пике увольнений из-за финансового кризиса 2008 года этот показатель не превышал 800 тысяч заявлений.

Но результаты второй недели перебили поставленный рекорд почти вдвое. Свыше 6 миллионов заявлений - это хуже, чем прогнозировали крупнейшие банки страны. Таким образом, за минувшие две недели общее число заявлений по безработице составило около 10 миллионов.

Напомним, Соединенные Штаты в последнюю неделю стали эпицентром пандемии COVID-19. Число инфицированных коронавирусом в США превысило 200 тысяч человек, а летальных исходов свыше 5 тысяч.