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02.04.2020 01:26
Рубрика: В мире

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства. Пойти на такой шаг ей пришлось из-за падения цен на энергоносители.

Фото: EPA/Chris Kleponis
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"Имело место значительное снижение цен на нефть и газ. Мы намерены начать процесс финансовой реструктуризации", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Whiting Petroleum. Акции компании после объявления о банкротстве подешевели на 45 процентов.

По данным газеты The Wall Street Journal, у многих других американских фирм, специализирующихся на фрекинге (метод добычи углеводородов методом гидравлического разрыва пласта), имеются крупные задолженности.

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