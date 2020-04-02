В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства. Пойти на такой шаг ей пришлось из-за падения цен на энергоносители.

"Имело место значительное снижение цен на нефть и газ. Мы намерены начать процесс финансовой реструктуризации", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Whiting Petroleum. Акции компании после объявления о банкротстве подешевели на 45 процентов.

По данным газеты The Wall Street Journal, у многих других американских фирм, специализирующихся на фрекинге (метод добычи углеводородов методом гидравлического разрыва пласта), имеются крупные задолженности.