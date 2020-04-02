Британцам, которые ушли на "социальный карантин" неделю назад, выход на улицу не запрещен. Но делать это можно только на короткое время в четко оговоренных случаях.

К ним относятся поход в магазин за продуктами и товарами первой необходимости, в госпиталь, в аптеку, к банкомату, а также на пробежку. Не возбраняется выгуливать собаку. За выход из дома без уважительной причины грозит штраф. Ограничений на количество выходов нет. Сборища более двух человек - вне закона, если речь не идет о членах одной семьи. В остальных случаях полиция вправе потребовать от людей разойтись.

Звонить или иным способом заранее предупреждать о своих выходах из дома британцам не требуется. Никаких документов при себе иметь необязательно. Авоська в руках сама по себе считается свидетельством того, что человек отправился за продуктами. Для пешеходов и автомобилистов нет ограничений на передвижения по городу, равно как и указаний относительно того, на сколько миль позволено удаляться от дома. Мэр Лондона даже отменил плату для водителей за въезд в центр города. Все сообщения относительно коронавируса ежедневно приходят на мобильные телефоны британцам, а также на адреса электронной почты.

Между тем

Британская медицинская ассоциация официально рекомендовала врачам не тратить аппараты для искусственной вентиляции легких на пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. В стране подтверждено около 30 тысяч случаев заражения. Система здравоохранения не выдерживает такой нагрузки. В минувшие выходные в одной из крупнейших лондонских клиник произошло ЧП - из-за слишком большого количества больных с затрудненным дыханием практически полностью закончился кислород для аппаратов непрерывной вентиляции легких. Это заставило руководство национальной службы здравоохранения обратиться к подконтрольным ей медицинским организациям с требованием ограничить количество людей, которые одновременно получают кислород. А спустя несколько дней Британская медицинская ассоциация выпустила руководство для врачей: "Получите ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о COVID-19 и этике". В этом руководстве говорится не только о том, кого лечить, а кого - нет, но и объясняется, как принять такое решение, не нарушая закон. Например, в руководстве говорится, что лишить интенсивной терапии человека старшего возраста нельзя, но если он ослаблен и имеет сопутствующие заболевания - можно. Главным фактором является восприимчивость к лечению и скорость улучшения состояния. Врачам разрешается отключать от аппарата ИВЛ тех, кто не идет на по правку в течение времени, установленного руководством больницы. При этом предлагается применять эти критерии и к другим больным, нуждающимся в интенсивной терапии. В Италии врачам уже приходилось делать выбор в пользу более жизнеспособных пациентов. Аналогичная ситуация сложилась и в Испании, где снимают пожилых пациентов с аппаратов ИВЛ, чтобы дать кислород молодым. Но до официального разрешения на выбор в пользу тех, кто точно выживет, додумались только в Британии.

Подготовила Ариадна Рокоссовская