Ветеран Второй мировой в возрасте 104 лет излечился от коронавируса в США

Житель американского штата Орегон, 104-летний ветеран Второй мировой войны Билл Лапсчис вылечился от коронавируса и стал, вероятнее всего, самым старым человеком, которому это удалось. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Лапсчис был одним из 15 жителей дома престарелых для ветеранов, у которых диагностировали COVID-19. Двое из них скончались, однако Лапсчису, самому старшему из них, болезнь удалось побороть.

В итоге он отметил выздоровление в день своего 104-го дня рождения, который пришелся на начало этой недели. Он пригласил на праздник несколько гостей, которые пришли в масках и вынуждены были стоять на расстоянии не менее двух метров от именинника.