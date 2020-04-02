С момента образования Китайской Народной Республики вспышка коронавируса стала крупнейшей чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения с самыми быстрыми темпами распространения и самой высокой степенью сложности с точки зрения профилактики и контроля.

Борьбу с COVID-19 возглавил председатель КНР Си Цзиньпин. "Медиакорпорация Китая" подготовила несколько видеороликов о том, как в столь тяжелое для страны время он принял решение лично руководить борьбой с инфекцией и давать указания по противоэпидемической работе. Китай принял множество мер в области общественного здравоохранения для сдерживания распространения коронавируса.