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02.04.2020 17:00
Рубрика: Власть

Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля

Президент Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Видеотрансляцию смотрите на нашем сайте.

Главные заявления президента:

- Владимир Путин предложил продлить режим нерабочих дней до 30 апреля включительно.  "Пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране. В связи с этим мной принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно", - заявил глава государства в обращении к гражданам страны. Он особо отметил, что нерабочие дни пройдут "с сохранением за работниками их заработной платы".

- Главам регионов России предоставят дополнительные полномочия, они до конца недели должны будут определить набор конкретных мер по предотвращению распространения коронавируса, сказал президент Владимир Путин. "Субъектам и главам субъектов Федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных только для их территории как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры", - сказал Путин.

- Врачи, медсестры и весь персонал медучреждений в России держат оборону от наступающей эпидемии коронавируса, заявил Владимир Путин. "В напряженном режиме продолжают трудиться врачи, медсестры, весь персонал медицинских учреждений​​​. Им всем сейчас очень непросто. Именно они в больницах и инфекционных отделениях на всех врачебных участках держат оборону от наступающей эпидемии, лечат, спасают людей, предотвращают возникновение развития болезни", - сказал Путин в ходе обращения к нации.

- Владимир Путин заявил, что, несмотря на усилия властей, в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом. "У нас большая, очень большая страна, разная плотность населения. Есть субъекты Федерации, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей, например так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удается", - сказал Путин.

- Владимир Путин заявил, что в России удается не допустить вспышки эпидемии в детсадах и школах. "Что считаю принципиально важным, нам в целом пока удается оградить от серьезной угрозы людей старших поколений, не допустить вспышки эпидемии в детских садах и школах, в вузах, в других учебных заведениях", - сказал Путин в своем обращении к нации​​​.

- Владимир Путин поблагодарил добровольцев и всех неравнодушных людей, которые осознали свою личную ответственность в борьбе с эпидемией коронавируса. "Свой долг в эти дни выполняют и сотрудники других сфер, жизненно важных для страны и общества​​​. Хотел бы также искренне поблагодарить вас, вас всех, без исключения, и, конечно, сказать спасибо волонтерам, добровольцам, неравнодушным людям, всем гражданам, которые осознали, прочувствовали свою личную ответственность в борьбе с эпидемией, строго исполняют рекомендации властей и врачей-специалистов, заботятся о себе, о здоровье родных и близких, о безопасности окружающих", - сказал Путин в ходе обращения к россиянам.

Напомним, 25 марта Владимир Путин выступал с обращением к гражданам РФ. В частности, президент объявил новые экономические меры.

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