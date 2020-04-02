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02.04.2020 12:31
Рубрика: Общество

Витамин B3 помог в борьбе с неизлечимой опухолью мозга

Текст: Яков Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Витамин B3 (никотиновая кислота) помогает иммунитету бороться в глиобластомой - неизлечимой опухолью мозга. К такому выводу пришли канадские ученые, проведя опыты на клеточных культурах и мышах, пишет Science Translational Medicine.

Большие дозы витамина уменьшили опухоль в мозге животных и продлили им жизнь. Эксперимент показал, что вещество активирует иммунные клетки, которые окружат опухоль и ранее были "заторможены" злокачественными клетками. Особенно явно это видно в комплексе со стандартной химиотерапией.

Фото: iStock
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Так, мышам с плохим иммунитетом трансплантировали клеточные линии глиобластомы, которые привели к развитию опухолей. Ученые пытались лечить их никотиновой кислотой и темозоломидом, который обычно назначают при глиобластоме. Результаты смотрели по МРТ мозга и выживаемости мышей в группах из 9-10 особей.

По отдельности препараты уменьшили размеры опухолей и увеличили продолжительность жизни мышей. Однако лучше всего сработала их комбинация. Она увеличила выживаемость по сравнению с контрольной группой, которую не лечили, в пять раз. В единичных случаях мыши прожили столько же, сколько здоровые.

Кроме того, ученые поставили эксперимент на моноцитах, выделенных из крови пациентов с глиобластомой. Обычно такие клетки никак не действовали на клетки опухоли мозга, однако инкубация с витамином B3 заставляла их подавлять рост опухолевых клеток.

Общество Здоровье Общество Наука

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