Витебск поставил в Россию продукцию на миллиард долларов

Край озер, как по традиции называют свой регион жители Витебской области, достойно представлен в Союзном государстве и богатым ассортиментом своей товарной продукции. По источникам региональной статистики, северная область Синеокой в прошедшем году экспортировала в регионы России продукции на сумму почти в миллиард долларов.

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Марка местных предприятий устойчиво пользуется авторитетом у населения шести российских федеральных округов. Ведь в структуре областного экспорта преобладают ежегодно потребительские товары, удельный вес которых составил почти 47 процентов.

При этом наиболее динамично, более чем в три раза, по данным областных источников, экспорт наращивался в прошлом году в Магаданскую область, Северную Осетию-Аланию и Хакасию. Аналогичная динамика зафиксирована в Амурской и Иркутской областях, Хабаровском и Приморском краях. Кроме того, были возобновлены отгрузки витебских товаров в Ингушетию, Камчатский край и Еврейскую АО.

Наиболее активно в кооперации с российскими регионами участвуют витебские производители продукции нефтехимической и станкостроительной отраслей. Кроме того, в минувшем году в три раза увеличилась продажи торфа, на 40 процентов вырос экспорт полиэтилена, а льноволокна - на 30 процентов.

Для укрепления делового партнерства большое значение имеет развитие межрегионального сотрудничества, констатировали в областной администрации Витебска. В северном белорусском регионе побывали бизнесмены из Краснодарского края, Нижегородской, Челябинской, Астраханской областей. Более 20 делегаций из Союзного государства работали на Международном инвестиционном форуме, который традиционно проводится в Витебске. А делегации белорусского бизнеса участвовали почти в 180 деловых мероприятиях различного формата и представительства, организованных на территории России, резюмирует БЕЛТА.