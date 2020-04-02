Владимир Путин объявил апрель нерабочим

Глава государства высоко оценил работу медиков, которые держат оборону от наступающей эпидемии, а также поблагодарил работников других жизненно важных сфер, волонтеров и всех граждан, кто прочувствовал личную ответственность в борьбе с эпидемией.

Нерабочая неделя и режим самоизоляции позволили выиграть время для упреждающих действий, мобилизации органов власти, наращивания ресурсов системы здравоохранения - чтобы бороться максимально эффективно. Но угроза сохраняется и пик эпидемии еще не пройден.

Поэтому глава государства решил продлить режим нерабочих дней по 30 апреля включительно с сохранением за работниками их зарплаты. Глава государства также заявил, что если обстановка позволит, объявленный период вынужденных нерабочих дней будет сокращен.

Владимир Путин объявил о дополнительных полномочиях глав регионов: до конца недели они должны определить набор профилактических мер, оптимальных для их территорий, как с точки зрения обеспечения здоровья, так и устойчивости экономики. Ведь в разных регионах ситуация разная: в Москве ее пока не удается переломить, в то же время есть места, где вообще нет ни одного случая. Поэтому ограничения должны быть разными - и решения здесь принимать региональным властям.

По-прежнему будут работать органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения. Если нужно будет ввести дополнительные ограничения для системообразующих предприятий, образовательных и научных организаций, то решение регионы должны согласовать с правительством.

Президент поручил своим полпредам координировать работу регионов. Вся информация будет поступать в координационный совет при правительстве по борьбе с коронавирусом и учитываться при принятии решений. При этом действия региональных властей должны быть согласованы с санитарно-эпидемиологическими службами. Главный критерий - защищенность, здоровье и безопасность граждан.

Глава государства также подчеркнул важность сохранения рабочих мест и доходов граждан. И призвал всех действовать согласованно и надежно. Главное - на опережение.