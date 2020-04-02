С середины марта, то есть вот уже две недели, французы живут в условиях карантина, а это значит, что их перемещения вне стен дома серьезно ограничены. Тот, кто решил выйти на улицу, должен в обязательном порядке иметь при себе документ, объясняющий причины передвижения. Для этого следует скачать и заполнить формуляр, который помещен на сайте французского МВД. Лица, у которых нет выхода в интернет, могут написать объяснение от руки.

В "разрешительном" документе следует заполнить следующие графы: фамилия, год и место рождения, адрес, а далее под честное слово выбрать одну из уважительных причин, по которой человек покинул свое жилище. Среди них: на работу, если ее невозможно организовать удаленно (нужна подтверждающая справка с печатью и подписью работодателя); за товарами первой необходимости (продовольствие и лекарства); по мотивам, связанным со здоровьем (к врачу, в лабораторию для сдачи анализов); по безотлагательным причинам семейного характера.

Кроме того, разрешены короткие прогулки не более часа в радиусе одного километра от дома, в том числе для выгула домашних животных. Эти променады можно осуществлять вместе с близкими, проживающими под одной крышей. Как позже уточнил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, такую прогулку разрешается проводить не более одного раза в день. Тем не менее не запрещено в тот же день сходить за продуктами в ближайший магазин или в аптеку.

Под этим документом следует поставить подпись, число, точное время, когда человек вышел из дома. Естественно, при себе надо иметь документ, подтверждающий личность, а также адрес проживания. Нарушителям карантинных мер грозит поначалу штраф в 135 евро, а при рецидиве - 200. Того, кто попадется трижды за месяц, ждет штраф в 3750 евро.

Проверки на улицах проводят около 100 тысяч полицейских и жандармов, отмобилизованных конкретно для этой цели. Отметим, что QR-коды, по которым можно отслеживать перемещение горожан в дни самоизоляции, или оповещение с помощью СМС во Франции не вводились.