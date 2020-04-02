Володин предложил решение по устранению дефицита масок и средств дезинфекции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил оказать грантовую поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса, занявшимся производством медицинских масок и дезинфицирующих средств.

Необходимо найти решение по устранению их дефицита, образовавшегося из-за распространения коронавируса, подчеркнул Володин, которого цитирует думская пресс-служба.

По мнению главы нижней палаты, эту работу могло бы на себя взять Минэкономразвития. Именно оно отвечает за реализацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

- Этот вопрос в начале следующей неделе планируется обсудить с премьером, в ходе совещания Госдумы и правительства, которое пройдет в дистанционном режиме, - сообщил парламентарий.

Говоря об уже принятых решениях, он назвал правильным шагом меры по закупке 1200 машин скорой помощи для регионов России в рамках борьбы с распространением коронавируса. Дело в в том, что многие регионы из-за дефицита бюджета не могут обеспечить автопарк скорой помощи новыми автомобилями в достаточном количестве, объяснил спикер.

Председатель Госдумы также отметил, что для поддержки регионов принят закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс, который позволит регионам сэкономить в текущем году 78 млрд рублей. Эти деньги они должны были вернуть в этом году в виде выплат по бюджетным кредитам.

- Это поддержит регионы и даст им средства на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, - отметил он, -а также даст возможность оказать поддержку малому и среднему бизнесу, который больше всего пострадал.