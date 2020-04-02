Все, что вы хотели узнать о COVID-19, но стеснялись спросить

Новости

Еще 150 новых случаев заражения коронавирусом выявили в ОАЭ 03:20
США объявили о начале масштабной антинаркотической операции 03:05
Более 80 стран обратились за помощью в Международный валютный фонд 02:14
Австралийские ученые изучают коронавирус на ускорителе частиц 02:00
В Китае иностранец с коронавирусом покусал медсестру 01:45
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания 01:26
Коронавирус обеспечит украинский ЗАЗ заказами 01:11
Премьер Грузии: В стране настал этап быстрого распространения коронавируса 00:45
Главный инфекционист ФМБА: Вспышка коронавируса в РФ завершится к лету 00:30
Госдеп призвал американцев не скупать туалетную бумагу 00:19
Ученые: карантин и изоляция могут спасти до 40 млн жизней в 2020 году 00:00
К борьбе с коронавирусом в столице подключаются частные клиники 01.04.2020
Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса 01.04.2020
За угрозу заразить коронавирусом полицейского лондонец осужден на 6 месяцев 01.04.2020
"Спартак" проиграл ЦСКА в дерби по киберфутболу 01.04.2020
Меры предосторожности от коронавируса соблюдают 84% москвичей 01.04.2020
Крымчан обязали оставаться дома с 3 по 6 апреля 01.04.2020
В новой серии Масяня и Хрюндель сходят с ума на карантине 01.04.2020
Английские врачи выявили два ключевых симптома коронавируса 01.04.2020
Посевные работы в РФ идут c опережением 01.04.2020
Конструктор стрелкового оружия Владимир Ярыгин отметил 70-летний юбилей 01.04.2020
Правительство Чехии хочет продлить чрезвычайное положение до 11 мая 01.04.2020
"Зенит" ведет переговоры с игроками и тренерами о сокращении зарплаты 01.04.2020
Операторы связи до 1 июля сохранят доступ в интернет тем, кто его не оплатил 01.04.2020
Рецепты на лекарства предложили выписывать на портале госуслуг 01.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в апреле
Что изменится в жизни россиян в апреле
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
02.04.2020 00:10
Рубрика: Общество

Ваша карта быта

Все, что вы хотели узнать о COVID-19, но стеснялись спросить
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Федеральный выпуск № 71(8125)
В ходе режима самоизоляции, в котором столица живет уже не первый день, у москвичей возникает много вопросов. Их вызывают самые простые ситуации. Как поехать в больницу, в ветклинику, навестить маму и при этом не нарушить установленного порядка? Читателям "РГ" отвечает оперативный штаб Москвы по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом.
От вируса держитесь подальше. Но если помощь нужна пожилому соседу - не отказывайте. Фото: Александр Корольков/РГ От вируса держитесь подальше. Но если помощь нужна пожилому соседу - не отказывайте. Фото: Александр Корольков/РГ
От вируса держитесь подальше. Но если помощь нужна пожилому соседу - не отказывайте. Фото: Александр Корольков/РГ

- Мне 65 лет, - пишет Андрей Иванович Петров. - Карта москвича на проезд в транспорте заблокирована. Живу в Солнцево. А ездить нужно на лечение в Боткинскую больницу, без метро не обойтись. Такси не потяну. Что делать?

- С 26 марта по 14 апреля все жители старше 65 лет обязаны находиться дома в режиме самоизоляции. В связи с этим их социальные карты временно заблокированы. Если необходима медпомощь, рекомендуем вызвать врача на дом. Посещение больниц и поликлиник без крайней необходимости лучше отложить.

- Моя 83-летняя мама проживает временно отдельно, но она нуждается в моей помощи в быту. Как получить пропуск для поездок к ней? Нас, детей очень пожилых родителей, много. Мы хотим позаботиться о своих пожилых родителях!

- Оперативный штаб убедительно просит отнестись со всей серьезностью и ответственностью к принятым в Москве мерам. Только так можно остановить распространение инфекции. Самые же уязвимые для нее как раз пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Режим ограничения передвижений введен в том числе и для того, чтобы уменьшить количество контактов даже с родственниками. Вы можете помочь им, заказав доставку продуктов и лекарств онлайн.

Кроме того, пожилым и хронически больным москвичам всегда готовы прийти на помощь соцработники и волонтеры. Для этого нужно позвонить по телефону: 8 (495) 870-45-09.

Фото: Александр Погожев / ТАСС
Как выходят на улицу жители в разных регионах России

- Могу ли я выезжать на личном автомобиле утром и вечером из дома, чтобы привезти и отвезти ребенку няню?

- Можете. Указ мэра не запрещает движение транспорта, в том числе личного.

- Хотела бы узнать влияние COVID-19 на плод? Если оно есть, на каком сроке беременности наиболее пагубно его влияние?

- К сожалению, случаи передачи коронавирусной инфекции во время беременности и в родах еще не описаны.

- Планируется ли ввести запрет на проведение ремонтных работ в жилых помещениях на время карантина и соответствующих штрафов? Шум от них очень раздражает и в без того тяжелой обстановке.

- Работы по капитальному ремонту жилья, начатые в многоквартирных домах, будут завершены, а новые объекты решено пока не начинать. На этот счет принят указ мэра Москвы Сергея Собянина, в том числе и для того, чтобы улучшить ситуацию во время режима самоизоляции.

- Как быть тем людям, которые работали неофициально и не стоят на учете на бирже? Моему брату 53 года, он работал подсобных рабочим. Сейчас работы нет. А жить на что?

- Для поддержки потерявших работу в период самоизоляции в Москве введена региональная компенсационная выплата безработным. Общий размер новой выплаты по безработице - 19 500 рублей в месяц. Чтобы получить его, нужно оформить заявку на признание статуса безработного. Это можно сделать онлайн на сайте Центра занятости населения Москвы. Для постановки на регистрационный учет безработных граждан необходимы документы: паспорт, трудовая книжка, документ об образовании и справка о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту работы.

- Может ли коронавирус попасть в квартиру при проветривании? Он живет в воздухе или только в организме человека? Хотелось бы также получить достоверную информацию о том, восприимчивы ли к новому вирусу кошки и собаки? Если да, то как их защитить?

- При проветривании в квартиру новый вирус попасть не может.

Фото: РИА Новости
Какие шаги первым в стране сделал Сергей Собянин, объявив борьбу с вирусом

Он представляет собой респираторный вирус (возбудитель ОРВИ). Передается главным образом воздушно-капельным путем при вдыхании капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. Может распространяться и когда больной касается любой загрязненной поверхности, например дверной ручки. Заражение происходит и при касании рта, носа или глаз грязными руками.

По информации Всемирной организации по охране здоровья животных Международного эпизоотического бюро (МЭБ) в настоящее время нет подтвержденных случаев заболевания животных, в том числе кошек и собак, вирусом COVID-19, а также фактов передачи его от них к человеку и наоборот. И все же людям во время режима самоизоляции рекомендуется избегать тесного контакта со своими домашними животными. Если нет возможности передать питомца на это время, рекомендуется тщательно соблюдать правила гигиены и по возможности использовать маску.

- Можно ли во время самоизоляции отвести животного с раной, отравлением или на прививку в ветклинику? Сходить в ветмагазин за кормом, средствами от паразитов?

- Посетить ветклинику в ходе режима самоизоляции можно лишь в случае крайней необходимости, после консультации по телефону с ветеринарным специалистом. Государственные клиники работают сейчас по предварительной записи через портал mos.ru в разделе "Услуги" подразделе "Окружающая среда и животные" https://www.mos.ru/services/catalog/cat/97532/popular/ или мобильное приложение "Госуслуги Москвы".

С графиком их работы можно ознакомиться в процессе записи к специалисту.

При посещении ветклиники необходимо соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метра.

Для консультации, вызова ветврача на дом звоните по телефону неотложной ветеринарной помощи: +7 (495) 612-04-25.

Зоомагазины продолжают работу. Но лучше воспользоваться сервисом доставки.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Охрана порядка Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин: Удаленный режим совещаний с кабмином не отразится на качестве работы
Воробьев: Блокировка Москвы и Подмосковья не планируется
Граждане на карантине будут сообщать о самочувствии через портал госуслуг
Президент подписал пакет законов о защите капиталовложений
В РФ подтверждено 440 новых случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах
Как обезопасить детей в интернете во время карантина
Как не только уйти "на удаленку", но и вернуться обратно