Все, что вы хотели узнать о COVID-19, но стеснялись спросить

В ходе режима самоизоляции, в котором столица живет уже не первый день, у москвичей возникает много вопросов. Их вызывают самые простые ситуации. Как поехать в больницу, в ветклинику, навестить маму и при этом не нарушить установленного порядка? Читателям "РГ" отвечает оперативный штаб Москвы по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом.

От вируса держитесь подальше. Но если помощь нужна пожилому соседу - не отказывайте. Фото: Александр Корольков/РГ

- Мне 65 лет, - пишет Андрей Иванович Петров. - Карта москвича на проезд в транспорте заблокирована. Живу в Солнцево. А ездить нужно на лечение в Боткинскую больницу, без метро не обойтись. Такси не потяну. Что делать?

- С 26 марта по 14 апреля все жители старше 65 лет обязаны находиться дома в режиме самоизоляции. В связи с этим их социальные карты временно заблокированы. Если необходима медпомощь, рекомендуем вызвать врача на дом. Посещение больниц и поликлиник без крайней необходимости лучше отложить.

- Моя 83-летняя мама проживает временно отдельно, но она нуждается в моей помощи в быту. Как получить пропуск для поездок к ней? Нас, детей очень пожилых родителей, много. Мы хотим позаботиться о своих пожилых родителях!

- Оперативный штаб убедительно просит отнестись со всей серьезностью и ответственностью к принятым в Москве мерам. Только так можно остановить распространение инфекции. Самые же уязвимые для нее как раз пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Режим ограничения передвижений введен в том числе и для того, чтобы уменьшить количество контактов даже с родственниками. Вы можете помочь им, заказав доставку продуктов и лекарств онлайн.

Кроме того, пожилым и хронически больным москвичам всегда готовы прийти на помощь соцработники и волонтеры. Для этого нужно позвонить по телефону: 8 (495) 870-45-09.

- Могу ли я выезжать на личном автомобиле утром и вечером из дома, чтобы привезти и отвезти ребенку няню?

- Можете. Указ мэра не запрещает движение транспорта, в том числе личного.

- Хотела бы узнать влияние COVID-19 на плод? Если оно есть, на каком сроке беременности наиболее пагубно его влияние?

- К сожалению, случаи передачи коронавирусной инфекции во время беременности и в родах еще не описаны.

- Планируется ли ввести запрет на проведение ремонтных работ в жилых помещениях на время карантина и соответствующих штрафов? Шум от них очень раздражает и в без того тяжелой обстановке.

- Работы по капитальному ремонту жилья, начатые в многоквартирных домах, будут завершены, а новые объекты решено пока не начинать. На этот счет принят указ мэра Москвы Сергея Собянина, в том числе и для того, чтобы улучшить ситуацию во время режима самоизоляции.

- Как быть тем людям, которые работали неофициально и не стоят на учете на бирже? Моему брату 53 года, он работал подсобных рабочим. Сейчас работы нет. А жить на что?

- Для поддержки потерявших работу в период самоизоляции в Москве введена региональная компенсационная выплата безработным. Общий размер новой выплаты по безработице - 19 500 рублей в месяц. Чтобы получить его, нужно оформить заявку на признание статуса безработного. Это можно сделать онлайн на сайте Центра занятости населения Москвы. Для постановки на регистрационный учет безработных граждан необходимы документы: паспорт, трудовая книжка, документ об образовании и справка о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту работы.

- Может ли коронавирус попасть в квартиру при проветривании? Он живет в воздухе или только в организме человека? Хотелось бы также получить достоверную информацию о том, восприимчивы ли к новому вирусу кошки и собаки? Если да, то как их защитить?

- При проветривании в квартиру новый вирус попасть не может.

Он представляет собой респираторный вирус (возбудитель ОРВИ). Передается главным образом воздушно-капельным путем при вдыхании капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. Может распространяться и когда больной касается любой загрязненной поверхности, например дверной ручки. Заражение происходит и при касании рта, носа или глаз грязными руками.

По информации Всемирной организации по охране здоровья животных Международного эпизоотического бюро (МЭБ) в настоящее время нет подтвержденных случаев заболевания животных, в том числе кошек и собак, вирусом COVID-19, а также фактов передачи его от них к человеку и наоборот. И все же людям во время режима самоизоляции рекомендуется избегать тесного контакта со своими домашними животными. Если нет возможности передать питомца на это время, рекомендуется тщательно соблюдать правила гигиены и по возможности использовать маску.

- Можно ли во время самоизоляции отвести животного с раной, отравлением или на прививку в ветклинику? Сходить в ветмагазин за кормом, средствами от паразитов?

- Посетить ветклинику в ходе режима самоизоляции можно лишь в случае крайней необходимости, после консультации по телефону с ветеринарным специалистом. Государственные клиники работают сейчас по предварительной записи через портал mos.ru в разделе "Услуги" подразделе "Окружающая среда и животные" https://www.mos.ru/services/catalog/cat/97532/popular/ или мобильное приложение "Госуслуги Москвы".

С графиком их работы можно ознакомиться в процессе записи к специалисту.

При посещении ветклиники необходимо соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метра.

Для консультации, вызова ветврача на дом звоните по телефону неотложной ветеринарной помощи: +7 (495) 612-04-25.

Зоомагазины продолжают работу. Но лучше воспользоваться сервисом доставки.