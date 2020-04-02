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02.04.2020 08:50
Рубрика: Общество

Всемирный климатический форум в Глазго перенесен на 2021 год

Текст: Максим Макарычев

Всемирный климатический форум в Глазго (Cop26) перенесен на 2021 год. Долгожданная конференция ООН, в которой в течение нескольких дней должны были принять участие несколько тысяч человек, отложена из-за кризиса с коронавирусом, сообщает The Guardian.

Фото: REUTERS/Toby Melville
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Самые важные переговоры по климату с момента подписания Парижского соглашения в 2015 году должны были состояться в ноябре этого года, чтобы страны обсудили то, как избежать негативных последствий изменения климата. Теперь они будут обсуждать эти вопросы только в 2021 году.

Новые даты конференции будут определены позже. Министр энергетики Великобритании и президент конференции Cop26 Алок Шарма провел переговоры с представителями ООН и ряда других стран в среду вечером, чтобы договориться о переносе саммита. "В настоящее время мир сталкивается с беспрецедентной глобальной проблемой, и страны справедливо концентрируют свои усилия на спасении жизней и борьбе с COVID-19. Вот почему мы решили перенести Cop26", - пояснил министр.

Саммит планировалось провести в Глазго на арене SEC. Однако в ближайшее время власти Шотландии планируют превратить ее в полевой госпиталь для лечения жертв коронавируса.

По оценкам экспертов, решение отложить переговоры по климату в Глазго было неизбежным, учитывая чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, с которой сталкивается мир.

Некоторые участники кампании полагают, что в переносе сроков саммита есть одно преимущество, так как президентские выборы в США состоятся в ноябре этого года. Поскольку саммит перенесен на следующий год, у властей других стран будет время приспособиться либо ко второму сроку президентства Дональда Трампа, который выступает против Парижского климатического соглашения и отозвал подпись Соединенных Штатов под ним, либо к новому американскому президенту, который, вероятно, поддержит климатические действия.

Некоторые авторитетные эксперты по климату опасаются, что отсрочка конференции приведет к тому, что правительства будут вынуждены принять более строгие обязательства по выполнению парижских договоренностей. Кристиана Фигерес, глава климатического отдела ООН, пояснила, что выбросы углекислого газа должны достигнуть максимума в этом году, если страны хотят ограничить потепление до 1,5 градусов Цельсия. По ее словам, Парижское соглашение определило саммит Cop26 как ключевой, поскольку он должен определить сроки и характер климатических обязательств, которых страны должны будут придерживаться в "решающем следующем десятилетии".

Фото: REUTERS/Gennadiy Novik
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Впрочем, не все одобряют перенос саммита, даже невзирая на кризис с коронавирусом. Некоторые эксперты призвали британское правительство "любой ценой" провести конференцию в ноябре, несмотря на вспышку пандемии, чтобы избежать замедления прогресса в глобальных климатических действиях. Они делают упор на то, что после подписания Парижского соглашения страны мира так и не смогли разработать климатические обязательства, которые помогли бы избежать катастрофического разрушения окружающей среды. По их словам, саммит в Глазго изначально был направлен на то, чтобы принять более жесткие меры по сдерживанию роста температуры путем ограничения выбросов парниковых газов.

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