В результате пандемии коронавируса около 25 миллионов человек в мире могут лишиться работы. Таков прогноз Международной организации труда (МОТ). "В 2008 году мир объединился для противодействия последствиям глобального финансового кризиса и предотвратил худший сценарий. Сейчас нам необходимо такое же руководство", - сказал генеральный директор МОТ Гай Райдер.

Рискуют потерять работу и многие российские граждане. В стране закрылись десятки тысяч предприятий торговли, транспорта, общепита, сферы досуга. Это больно ударило по наемным работникам. Меры поддержки им сейчас разрабатываются во всех регионах РФ. Кабинет министров установил максимальную для страны величину пособия по безработице - 12 тыс. 130 руб. Пособие по безработице в Москве составит 19,5 тыс. руб.

Ожидать материальной помощи от работодателей, которые несут убытки, конечно, не приходится. По мнению директора Центра трудовых исследований ВШЭ Владимира Гимпельсона, даже угроза административной и уголовной ответственности не заставит владельцев небольших компаний оплачивать простой. Он считает, что работодатели не будут продлевать срочные контракты и настойчиво порекомендуют работникам брать отпуска без содержания. "Сейчас в экономике происходит не стихийный, как при предыдущих кризисах, а рукотворный спад спроса, вызванный мерами по противодействию коронавирусу, - отмечает эксперт. - Сложнее всего будет выжить малым и средним предприятиям в секторе услуг, ориентированным на спрос населения. При таком драматическом сокращении спроса государству будет тяжелее организовать меры поддержки, и они могут просто закрыться".

Малый бизнес дает работу 10-15 миллионам человек. "Пока в наши профсоюзные организации не поступали жалобы на массовые увольнения, но к этому надо быть готовым", - говорит глава исполнительного комитета Конфедерации труда Игорь Ковальчук. По его словам, уволенные могут не найти себе работу и в сером секторе экономики, поскольку вести такой бизнес стало заметно сложнее.

Каждая третья компания в России уже изменила кадровую политику

Как показало исследование Центра стратегических разработок, в попытках защититься от последствий коронавируса и обвала рубля каждая третья компания в России уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты. Многие работодатели вынуждены увольнять сотрудников, так как становится нечем платить зарплату. Но Трудовой кодекс защищает только работника, освобождая его от материальной ответственности ввиду обстоятельств непреодолимой силы. На работодателя эта норма не распространяется, и в случае наступления таких обстоятельств он свою долю ответственности все равно несет. Михаил Мишустин уже предостерег работодателей от соблазна бороться с последствиями пандемии путем сокращения персонала. "Можно и нужно, - сказал он, - использовать все формы гибкой занятости людей". Например, сокращенный рабочий день или удаленную работу, "которая в наибольшей степени соответствует рекомендациям наших медиков". Тех же, кто пойдет на радикальное сокращение персонала, заметил премьер, проверит трудовая инспекция, ФНС и прокуратура.

Под удар попали и самозанятые. На неформальную экономику сегодня приходится 20-22 процента от ВВП. По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), каждый десятый трудоспособный гражданин России не имеет постоянной работы и относит себя к категории самозанятых. Наибольшую долю (19 процентов) таких работников составляют люди в возрасте от 35 до 44 лет. Среди них 14 процентов не имеют иного дохода. С учетом общего количества россиян в трудоспособном возрасте 10 процентов самозанятых - это примерно 8 миллионов человек. Сколько из них сейчас потеряют единственный источник существования, никто не знает.

Меры поддержки занятости подготовил минтруд. Предлагается работников, которым грозит увольнение, обеспечивать временной работой на том же предприятии. Расходы на их зарплаты - на уровне не менее МРОТ - работодателю субсидирует государство. Субсидия обещана и работодателям, которые возьмут на работу тех, кто недавно ее потерял. Кроме того, безработным предоставят доступ к повышению квалификации. Тем, кто не захочет наниматься на работу, а предпочтет открыть собственное дело, предоставят "подъемные" - 60 тысяч рублей. По прогнозам минтруда, различными мерами поддержки будет охвачено 67 тысяч человек. Объем нужных расходов станет ясен после получения заявок от регионов.

В ряде отраслей уровень занятости населения снизится. Но массовые увольнения во всех отраслях экономики России пока не грозят

Один из способов избежать безработицы предлагает "Деловая Россия": ввести отрицательный налог на фонд оплаты труда и таким образом стимулировать бизнес сохранять сотрудников даже в условиях, когда они будут вынуждены простаивать. "Мы предлагаем шкалу, в рамках которой сотрудники с зарплатой до 5 или 10 МРОТ должны получать за каждую заплаченную 1 тыс. руб. зарплаты 200 руб. компенсации от государства", - сказал глава "Деловой России" Алексей Репик.

По мнению экспертов, избавляться от сотрудников полностью будут те предприятия, которые сами не очень устойчивы и ориентированы только на получение дохода. Большинство же компаний, по мнению заместителя заведующего кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Александра Щербакова, будут стараться удержать своих работников, но, возможно, станут меньше их нагружать, что отразится на зарплатах.

Уровень безработицы в стране сейчас находится на историческом минимуме - 4,4 процента. Пандемия "откорректирует" этот показатель. В ряде отраслей уровень занятости населения чувствительно снизится. Но массовые увольнения во всех отраслях экономики России пока не грозят.