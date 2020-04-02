За границей вырос спрос на крупы, моющие средства и медтехнику из РФ

Данную аналитику представил Российский экспортный центр (РЭЦ), который проводит ежедневный мониторинг наиболее востребованной за рубежом российской продукции.

Вторая по популярности группа - товары народного потребления. Запросы на антибактериальные и влажные салфетки, дезинфицирующие средства для уборки, мыло, гели для душа, моющие средства поступают из Германии, Турции, Ирана, стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

К третьей группе товаров относятся средства индивидуальной защиты, бактерицидные лампы, а также медицинская техника и оборудование для диагностики. В условиях коронавируса повысился спрос на лекарства и фармсубстанции российского производства. Популярность обрели также мед и травяные чаи.

"Из-за разрыва традиционных внешнеторговых цепочек в результате введения карантина в целом ряде государств у российской продукции появился ресурс выйти на новые рынки сбыта. Созданная нами аналитическая платформа позволяет верифицировать возможность новых экспортных поставок, мы активно прорабатываем потенциальные рынки с нашими экспортерами", - заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Напомним, что в начале марта Правительство РФ приняло решение о введении временного запрета на вывоз отдельных видов продукции из РФ, среди которых респираторы, медицинские маски, бинты, дезинфицирующие средства и проч.

В части продуктов питания до 30 июня действует запрет на вывоз за пределы ЕАЭС круп, муки и чеснока.