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02.04.2020 17:36
Рубрика: В мире

Захарова: Нидерланды скрыли факт уничтожения мирных жителей в Ираке

Текст: Диана Ковалева
Нидерландские власти скрыли от общественности тот факт, что их военные массово уничтожили мирных жителей во время бомбардировки позиций террористов в Ираке в 2015 году. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

"Как стало известно под давлением общественности, парламентариев, министр обороны Нидерландов (Анк Бейлевелд - прим. "РГ") наконец-то признала, что в ходе операции ВВС Нидерландов действительно погибли 70 мирных жителей, при этом министр обороны этой страны пыталась оправдываться", - заявила Захарова.

По словам дипломата, Бейлевелд заявила, что в Нидерландах якобы до недавнего времени никто и не знал об истинных масштабах случившегося. А не знали из-за того, что это Вашингтон "не представил окончательных данных о жертвах авианалета".

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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"Это вообще интересная история, когда уже просто приперли к стене с фактами на руках, вдруг нашли в Гааге виновных, и ими оказались США. При этом именно нидерландские власти поучают всех последние годы, как соблюдать права человека, как заниматься информационной открытостью, как бороться с дезинформацией и как сделать так, чтобы преступники сидели в тюрьме и получали соответствующее справедливое наказание", - заявила Захарова.

Напомним, что ранее власти Нидерландов рассказали примерно о 70 мирных жителях, которые погибли в результате бомбардировки голландскими истребителями F-16 позиций террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке в 2015 году. Тогда ВВС Нидерландов принимали участие в боевых действиях международной коалиции против ИГ в Ираке.

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