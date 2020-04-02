Захарова: Застрявшие в Катаре россияне скоро вернутся домой

Сотни россиян, которые из-за коронавируса не смогли вовремя покинуть Катар, очень скоро вернутся домой. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Застрявшие в Дохе россияне в ближайшее время вылетят в Россию. Спасибо, Катар, за содействие", - написала она на своей странице в Facebook.

В транзитной зоне аэропорта Катара оказались 380 россиян, направлявшихся из Индонезии в Москву. С 31 марта Россия сократила количество вывозных чартеров и ввела ограничения на количество прибывающих пассажиров. Например, Москва может принять только 500 человек, в регионах цифра еще меньше - не больше 200 пассажиров в сутки. В столице россиян, прилетающих из иностранных государств, обслуживает только аэропорт "Шереметьево".