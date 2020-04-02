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02.04.2020 04:52
Рубрика: В мире

Захарова: Застрявшие в Катаре россияне скоро вернутся домой

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

Сотни россиян, которые из-за коронавируса не смогли вовремя покинуть Катар, очень скоро вернутся домой. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Фото: REUTERS / Anushree Fadnavis
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"Застрявшие в Дохе россияне в ближайшее время вылетят в Россию. Спасибо, Катар, за содействие", - написала она на своей странице в Facebook.

В транзитной зоне аэропорта Катара оказались 380 россиян, направлявшихся из Индонезии в Москву. С 31 марта Россия сократила количество вывозных чартеров и ввела ограничения на количество прибывающих пассажиров. Например, Москва может принять только 500 человек, в регионах цифра еще меньше - не больше 200 пассажиров в сутки. В столице россиян, прилетающих из иностранных государств, обслуживает только аэропорт "Шереметьево".

В мире Ближний Восток Катар Правительство МИД Распространение коронавируса COVID-19

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