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02.04.2020 18:14
Рубрика: Общество

Запуск российского модуля "Наука" к МКС отложен на 2021 год

Текст: Наталия Ячменникова
Отправка модуля "Наука" на Байконур произойдет не ранее мая, а сам пуск перенесен на 2021 год. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он разместил в Twitter несколько фотографий и написал: "Центр Хруничева: непрерывные испытания Многофункционального лабораторного модуля #МЛМ для российского сегмента #МКС перед отправкой его на Байконур. Специалисты надеются закончить работу в мае. Далее - электроиспытания непосредственно на космодроме и пуск в начале следующего года".

Запуск "Науки" ожидался в конце 2020 - начале 2021 года. Еще в феврале глава Центра Хруничева Алексей Варочко оптимистично заявлял, что модуль должен быть отправлен на Байконур 19 марта.

Многофункциональный лабораторный модуль - 17-й модуль для МКС. И он должен стать одним из самых больших на станции. МЛМ очень ждут и космонавты, и ученые: с его появлением научные исследования на МКС должны выйти на принципиально новый уровень. Кстати, в мае прошлого года научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый сообщил СМИ, что институт рассчитывает после запуска "Науки" поставить для него два научных прибора. Первый прибор - "Ковергенция" - комплекс для исследования климатических изменений на Земле. Второй - бортовой детектор нейтронов - для изучения нейтронного потока от Земли, который возникает при взаимодействии космических лучей с атмосферой.

Фото: Егор Просвирников/РГ
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Кроме того, это еще одно стыковочное место для "Союзов" и "Прогрессов". Это еще одна каюта для экипажа, дополнительный туалет и т.д.

Напомним: строительство многофункционального лабораторного модуля было начато еще в 1995 году. Первоначально его рассматривали как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004-м было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать дублер в полноценный летный модуль. Запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели, и отправку на Байконур несколько раз откладывали.

В декабре 2012 года изготовленный в ГКНПЦ им. Хруничева лабораторный модуль передали для дальнейших испытаний в РКК "Энергия". Но в ноябре 2013 года был выявлен серьезный дефект - металлическая стружка в топливопроводе, и модуль отправили обратно хруничевцам. На доработку и устранение проблем.

Фото: iStock
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Сроки запуска модуля переносились неоднократно. Так, пуск назначался на 2017 год, но был перенесен на 2018-й. Как тогда сообщалось, из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак, кроме того, решается вопрос о замене баков МЛМ на баки от разгонного блока "Фрегат".

Потом говорили о старте "Науки" в 2019-м году, потом фигурировал и конец нынешнего... Как говорится, ждем.

Подключение "Науки" к российскому сегменту МКС потребует десять выходов в открытый космос.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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