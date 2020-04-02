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Текст:   Ирина Жандарова 
18:25 02.04.2020

Без лишних встреч

Офисы застройщиков и риелторов закрыты, но большинство из них продолжают продавать недвижимость без личных встреч с клиентами.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На карантине многие заняты выбором и бронированием нового жилья, у людей появилось больше свободного времени для этого, отмечает Михаил Куликов, директор департамента вторичного рынка "ИНКОМ-Недвижимость".

Фото: iStock
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Провести сделку дистанционно не так и сложно. "Заявка на одобрение подается в банки через цифровую платформу и не требует присутствия клиента. Для подписания договора участия в долевом строительстве выпускается ЭЦП (электронно-цифровая подпись). Ряд крупнейших застройщиков объявил о том, что в удаленном режиме сотрудники решают все необходимые вопросы, включая бронирование, оформление договора, выпуск ЭЦП", - говорит гендиректор АН "БОН ТОН" Наталия Кузнецова.

Другое дело, что провести сделку удаленно готовы не все клиенты, и прежде всего настороженно к этому относятся пожилые люди. Они готовы подождать, но совершить сделку в привычной форме.

Не готовы откладывать сделку обладатели рублевых вкладов, которые спешат трансформировать сбережения в недвижимость, а также держатели валюты, чьи сбережения в рублях ощутимо выросли. Сейчас они могут позволить себе то, о чем еще месяц назад только мечтали.

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