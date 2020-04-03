Артемьев и Башмет призвали правительство спасти музыкальную индустрию

В письме на имя Михаила Мишустина Российский музыкальный союз предложил снизить фискальную нагрузку на авторов, исполнителей и изготовителей фонограмм. Сектор креативной экономики, в частности, музыкальный бизнес, зарабатывающий преимущественно на концертной деятельности, понес колоссальные потери из-за пандемии коронавируса. Чтобы помочь индустрии, правительству не нужно тратить бюджетные средства - достаточно точечных регуляторных новаций. С таким тезисом выступили председатель правления Российского музыкального союза и председатель

Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский, композитор Эдуард Артемьев, альтист и дирижер Юрий Башмет и председатель правления Национальной федерации производителей фонограмм Александр Блинов в письме, адресованном председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

"Организации музыкальной индустрии несут колоссальные убытки и ощущают нехватку средств для осуществления своей хозяйственной деятельности. При этом основной удар пришелся на сегмент малого и среднего бизнеса, который не имеет каких-либо ресурсов для стабилизации ситуации", - говорится в письме.

Авторы обращения констатируют, что в последние годы российская музыкальная индустрия демонстрировала уверенный рост и увеличение налоговых поступлений в российский бюджет. Однако теперь даже после локализации эпидемии и снятия ограничений она вряд ли сможет оправиться от удара, так как потребительское поведение людей изменилось, и в ближайшие годы вряд ли можно будет ждать от них активного интереса к концертам, да и к любым публичным мероприятиям.

Больно ударив по креативным индустриям в целом, пандемия особенно негативно повлияла на работу музыкантов, которые зарабатывают преимущественно концертами. "В сложившихся условиях единственным источником дохода для указанных граждан остается вознаграждение за использование музыкальных произведений через цифровые платформы и сервисы", - говорится в обращении.

Они предложили председателю правительства принять ряд мер, которые позволят одновременно увеличить авторское вознаграждение и расширить репертуар цифровых сервисов. Среди этих мер:

1) Освобождение российских организаций от уплаты НДС по сделкам по распоряжению исключительными правами на объекты авторских и смежных прав.

2) Освобождение российских организаций по управлению авторскими и смежными правами от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды при выплатах авторам и исполнителям для направления этих средств на дополнительные выплаты указанным категориям физических лиц.

3) Поправки в законодательство, которые усовершенствуют взаимоотношения авторов с цифровыми сервисами и позволят получать адекватное вознаграждение за использование творческого продукта в цифровой среде. Эти поправки предложено поручить и разработать Министерству культуры.

Авторы письма подчеркивают, что предлагаемые меры не потребуют бюджетных вливаний, но при этом окажут значительную поддержку отрасли. Кроме того, авторы письма предложили Михаилу Мишустину включить в перечень сфер, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции, звукозапись и издание музыкальных произведений, исполнительское искусство, а также деятельность организаций культурной и развлекательной направленности.