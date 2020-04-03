Найденные на дне океана бактерии помогут в поиске жизни на Марсе

Огромное количество микробов нашли японские биологи в застывших фрагментах лавы на дне Мирового океана. По мнению ученых, в похожих условиях может скрываться и марсианская жизнь, пишет научный журнал Communications Biology.

Океанологи нашли большие колонии микробов даже в самом глубоком месте на Земле - на дне Марианской впадины, а также в морских и сухопутных породах, которые извлекли с глубины нескольких сотен метров. Изучение поднятых со дна океана магматических пород показало, что они сформировались более десяти миллионов лет назад во время длительных излияний магмы.

По мнению биологов, одновременно с этим процессом охлаждались горные породы. В итоге в них образовалось множество микротрещин, которые в последующие миллионы лет заполнялись глиной и осадочными породами. Именно в них и скрывались следы микробов, которые могут питаться железом и другими неорганическими веществами, которых в лаве предостаточно.

Однако изначально, изучив состав образцов застывшей лавы, ученые никаких следов микробов найти не могли и перестали размалывать их, делая тонкие срезы пород. После обработки светящейся краской, они обнаружили в прожилках глины миллиарды живых бактерий. Выживают они из-за структуры местных пород и скоплений глины, благодаря которым вода и кислород поступают в самые глубокие слои застывшей магмы, поставляя бактериям вещества для выживания.

Схожие запасы глины недавно обнаружил марсоход Curiosity. Поэтому открытие японских ученых уже заинтересовало NASA. Поиски подобных фрагментов планируют организовать с запуском следующего марсохода летом 2020 года.