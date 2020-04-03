Указ главы Республики Башкортостан от 3 апреля 2020 года № УГ-133 "Об утверждении перечня органов исполнительной власти Республики Башкортостан и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

В соответствии с частью 64 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановляю:
1. Утвердить перечень органов исполнительной власти Республики Башкортостан и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно приложению к настоящему Указу.
2. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров
Приложение к Указу Главы Республики Башкортостан от 3 апреля 2020 года № УГ-133
Перечень органов исполнительной власти Республики Башкортостан и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
1. Перечень органов исполнительной власти Республики Башкортостан:
1) Министерство здравоохранения Республики Башкортостан;
2) Министерство земельных и имущественных отношении Республики Башкортостан;
3) Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан;
4) Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан;
5) Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан;
6) Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан;
7) Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан;
8) Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции;
9) Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору;
10) Г осударственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре;
11) Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей;
12) Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству;
13) Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям;
14) Управление ветеринарии Республики Башкортостан;
15) Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Башкортостан.
2. Перечень должностных лиц органов исполнительной власти Республики Башкортостан:
1) в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан:
министр здравоохранения Республики Башкортостан;
должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", в пределах компетенции, установленной должностными регламентами;
2) в Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан:
министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;
должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", в пределах компетенции, установленной должностными регламентами;
3) в Министерстве лесного хозяйства Республики Башкортостан:
министр лесного хозяйства Республики Башкортостан;
должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", в пределах компетенции, установленной должностными регламентами;
4) в Министерстве молодежной политики и спорта Республики Башкортостан:
министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан;
должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", в пределах компетенции, установленной должностными регламентами;
5) в Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан:
министр природопользования и экологии Республики Башкортостан;
должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", в пределах компетенции, установленной должностными регламентами;
6) в Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан:
заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министр сельского хозяйства Республики Башкортостан;
должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", в пределах компетенции, установленной должностными регламентами;
7) в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан:
заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан;
должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", в пределах компетенции, установленной должностными регламентами;
8) в Государственном комитете Республики Башкортостан по делам юстиции:
председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по делам юстиции;
должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", в пределах компетенции, установленной должностными регламентами;
9) в Государственном комитете Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору:
председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору;
должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", в пределах компетенции, установленной должностными регламентами;
10) в Государственном комитете Республики Башкортостан по строительству и архитектуре:
председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре;
должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", в пределах компетенции, установленной должностными регламентами;
11) в Государственном комитете Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей:
председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей;
должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", в пределах компетенции, установленной должностными регламентами;
12) в Государственном комитете Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству:
председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству;
должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", в пределах компетенции, установленной должностными регламентами;
13) в Государственном комитете Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям:
председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям;
должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", в пределах компетенции, установленной должностными регламентами;
14) в Управлении ветеринарии Республики Башкортостан:
начальник Управления ветеринарии Республики Башкортостан;
должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", в пределах компетенции, установленной должностными регламентами;
15) в Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Башкортостан:
начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Башкортостан;
должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", в пределах компетенции, установленной должностными регламентами.
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