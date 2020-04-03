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3 апреля 2020 г.

Указ главы Республики Башкортостан от 3 апреля 2020 года № УГ-133 "Об утверждении перечня органов исполнительной власти Республики Башкортостан и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Дата подписания 3 апреля 2020 г.
Опубликован 3 апреля 2020 г.

В соответствии с частью 64 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановляю:

1. Утвердить перечень органов исполнительной власти Республики Башкортостан и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно приложению к настоящему Указу.

2. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров


Приложение к Указу Главы Республики Башкортостан от 3 апреля 2020 года № УГ-133

Перечень органов исполнительной власти Республики Башкортостан и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

1. Перечень органов исполнительной власти Республики Башкортостан:

1) Министерство здравоохранения Республики Башкортостан;

2) Министерство земельных и имущественных отношении Республики Башкортостан;

3) Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан;

4) Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан;

5) Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан;

6) Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан;

7) Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан;

8) Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции;

9) Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору;

10) Г осударственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре;

11) Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей;

12) Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству;

13) Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям;

14) Управление ветеринарии Республики Башкортостан;

15) Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Башкортостан.

2. Перечень должностных лиц органов исполнительной власти Республики Башкортостан:

1) в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан:

министр здравоохранения Республики Башкортостан;

должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", в пределах компетенции, установленной должностными регламентами;

2) в Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан:

министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;

должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", в пределах компетенции, установленной должностными регламентами;

3) в Министерстве лесного хозяйства Республики Башкортостан:

министр лесного хозяйства Республики Башкортостан;

должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", в пределах компетенции, установленной должностными регламентами;

4) в Министерстве молодежной политики и спорта Республики Башкортостан:

министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан;

должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", в пределах компетенции, установленной должностными регламентами;

5) в Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан:

министр природопользования и экологии Республики Башкортостан;

должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", в пределах компетенции, установленной должностными регламентами;

6) в Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан:

заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министр сельского хозяйства Республики Башкортостан;

должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", в пределах компетенции, установленной должностными регламентами;

7) в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан:

заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан;

должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", в пределах компетенции, установленной должностными регламентами;

8) в Государственном комитете Республики Башкортостан по делам юстиции:

председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по делам юстиции;

должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", в пределах компетенции, установленной должностными регламентами;

9) в Государственном комитете Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору:

председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору;

должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", в пределах компетенции, установленной должностными регламентами;

10) в Государственном комитете Республики Башкортостан по строительству и архитектуре:

председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре;

должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", в пределах компетенции, установленной должностными регламентами;

11) в Государственном комитете Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей:

председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей;

должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", в пределах компетенции, установленной должностными регламентами;

12) в Государственном комитете Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству:

председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству;

должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", в пределах компетенции, установленной должностными регламентами;

13) в Государственном комитете Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям:

председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям;

должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", в пределах компетенции, установленной должностными регламентами;

14) в Управлении ветеринарии Республики Башкортостан:

начальник Управления ветеринарии Республики Башкортостан;

должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", в пределах компетенции, установленной должностными регламентами;

15) в Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Башкортостан:

начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Башкортостан;

должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", в пределах компетенции, установленной должностными регламентами.



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