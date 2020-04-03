Бывшая глава МИД Австрии обвинила супруга в домашнем насилии

Карин Кнайсль, ранее возглавлявшая МИД Австрии, обратилась с заявлением в полицию, обвинив своего супруга Вольфганга Майлингера в рукоприкладстве, передает Газета.Ru.

Экс-министр заявила, что в ходе ссоры супруги обменялись ударами: она ударили мужа по груди, а тот отпустил ей пощечины.

Сам супруг пытался оправдываться: дескать, "пытался успокоить жену", разволновавшуюся при обсуждении проблем коронавируса в мире.

В рамках последних тенденций полиций предписала поссорившимся супругам запрет на проживание в одном доме.