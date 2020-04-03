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03.04.2020 16:58
Рубрика: Экономика

ЦБ ожидает подключения Сбербанка к Системе быстрых платежей в июне

Текст: Игорь Зубков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ожидает подключения Сбербанка в полном объеме к Системе быстрых платежей в июне. Об этом она сообщила в ходе своей первой еженедельной пресс-конференции.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Сбербанк объявил о начале подключения своих клиентов к СБП в начале апреля. Сбербанк стал единственным из 11 системно значимых банков, который не выполнил требование о подключении к СБП к 1 октября 2019 года. За срыв сроков он получил несколько штрафов, сообщила Набиуллина.

Сейчас, по ее словам, работы по подключению идут по согласованному со Сбербанком графику.

С апреля услуги СБП стали бесплатными для банков. С 1 мая Банк России запретил банкам взимать с граждан комиссии за переводы в системе на сумму до 100 тысяч рублей в месяц (что примерно эквивалентно средней московской зарплате).

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