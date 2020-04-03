Центр поддержки экономики Москвы запустил "горячую линию"

В Центре поддержки экономики Москвы создана "горячая линия" для связи с бизнесом. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Согласно данным пресс-службы, позвонив на "горячую линию", предприниматель может изложить свои проблемы и рассказать о необходимых ему мерах поддержки со стороны столичных властей. Аналогичным образом оставить свое сообщение можно на сайте, пройдя специальное анкетирование. Будет ли оказана помощь конкретному предпринимателю, не сообщается, однако, все полученные от бизнеса идеи и мнения будут использованы в дальнейшем для создания антикризисных программ по поддержки экономики города.

Телефон "горячей службы" Центра +7 (495) 539-59-99 ( в рабочие дни с 8:00 до 18:00). Анкетирование можно пройти на сайте Центра.