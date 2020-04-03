Новости

Пентагон перебросил похоронную команду в помощь Нью-Йорку 23:44
В ВОЗ назвали двигатель пандемии 23:33
Москва отправила в Минск тесты на COVID-19 и оплатила возвращение белорусов 23:22
В Турции из-за коронавируса введут комендантский час для молодежи 23:06
Центр поддержки экономики Москвы запустил "горячую линию" 22:32
Власти разрешили обрабатывающей промышленности Москвы продолжить работу 22:23
Путин пока не будет говорить по телефону с партнерами из Саудовской Аравии 22:23
Минкомсвязь просит снизить качество видео для уменьшения нагрузки на сети 22:13
В Москве скончались четверо пациентов с коронавирусом 22:08
Равиль Гайнутдин обратился к мусульманам в связи с пандемией коронавируса 22:03
СК подтвердил задержание двух высокопоставленных следователей 21:44
Басманный суд арестовал двух генералов cледственного департамента МВД 21:25
Собянин рассказал о самочувствии главврача больницы в Коммунарке 21:16
В Сочи из-за заселения гостей в карантин закрыли гостиницу 21:16
Ракова: В Москве за сутки провели 14 тысяч исследований на коронавирус 21:12
Минфин напомнил о том, что коронавирус является форс-мажором при госзакупках 20:57
В Алабаму поставили пять тысяч прогнивших масок из федеральных запасов 20:29
Футболисты "Динамо" отказались от сокращения зарплаты на 40% 20:23
Минспорта Калмыкии запустило на самоизоляции акцию #ТренимДома 20:23
В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе 20:21
Завод Nissan в Петербурге продлил остановку производства 20:19
В Крыму торговые центры снизят арендную плату для бизнеса 20:15
На Кубе две россиянки выздоровели от коронавируса 20:09
Троих нарушителей карантина в Заполярье принудительно госпитализируют 20:07
В Мурманской области у трех врачей больницы заподозрили коронавирус 20:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
03.04.2020 22:32
Рубрика: Власть

Центр поддержки экономики Москвы запустил "горячую линию"

Текст: Ирина Огилько

В Центре поддержки экономики Москвы создана "горячая линия" для связи с бизнесом. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Фото: iStock
В условиях повышенной готовности инвесторам уделят особое внимание
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Песков рассказал о перспективах новых мер поддержки бизнеса

Согласно данным пресс-службы, позвонив на "горячую линию", предприниматель может изложить свои проблемы и рассказать о необходимых ему мерах поддержки со стороны столичных властей. Аналогичным образом оставить свое сообщение можно на сайте, пройдя специальное анкетирование. Будет ли оказана помощь конкретному предпринимателю, не сообщается, однако, все полученные от бизнеса идеи и мнения будут использованы в дальнейшем для создания антикризисных программ по поддержки экономики города.

Телефон "горячей службы" Центра +7 (495) 539-59-99 ( в рабочие дни с 8:00 до 18:00). Анкетирование можно пройти на сайте Центра.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Регионы Москва Правительство Москвы

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков назвал условие сокращения режима нерабочих дней
Собянин рассказал, почему Москва отказалась от пропускного режима
Минздрав: Ситуация с COVID в РФ идет по достаточно благоприятному сценарию
В России зафиксирован 601 новый случай коронавируса в 32 регионах
Шапошников: Москвичи должны ездить на автомобилях по одному
Что нужно знать при выборе между бумажной и электронной трудовой книжкой
Какие меры вводит правительство в связи с коронавирусом