Центризбирком отложил проведение выборов и референдумов в ряде регионов

- С учетом текущей ситуации в стране и в целях обеспечения здоровья и безопасности граждан полагаем необходимым отложить все выборы и референдумы, которые были назначены либо планировались в ближайшие месяцы вплоть до улучшения эпидемиологической обстановки в стране, - подчеркнула глава Центризбиркома.

Возможность действовать в указанном направлении комиссии дал закон о мерах экстренного реагирования на распространение коронавируса, рассказала Памфилова. Согласно документу, который президент подписал 1 апреля, избирательные комиссии получили право отложить проведение выборов и референдумов в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Согласно постановлению ЦИК, все избирательные кампании откладываются на период действия режима повышенной готовности в регионах. Документ принимается в виду беспрецедентной ситуации, которая сложилась в стране, подчеркнула глава Центризбиркома.

В приложении к постановлению речь о 102 кампаниях в период с 5 апреля по 21 июня. Меры принимаются как в отношении назначенных кампаний, так и тех, которые должны были быть назначены в ближайшее время.

Решение об их возобновлении будут принимать комиссии, организующие выборы и референдумы. При этом они предварительно уведомят Центризбирком.

Как напомнила Памфилова, в стране вводятся и, по ее оценке, продолжат вводиться меры в целях безопасности населения, и в регионах разная ситуация с распространением коронавируса. Так что решение на тему возобновления подготовки к кампаниям должно приниматься исходя именно из конкретной ситуации, добавила она. При этом надо руководствоваться здравым смыслом, гибко реагировать на изменение обстановки.

- Принимать такое решение можно будет только при отсутствии угрозы для жизни и здоровья избирателей на конкретной территории, - особо отметила Элла Памфилова.

Будет также отложен срок предоставления финотчетности партий с апреля на май. "Партии никто третировать не будет, ведь надо учитывать финансовую обстановку, - заверила Памфилова. - Им бояться нечего".

Отметим, что постановление в основном касается кампаний местного уровня и нескольких региональных. В период с 5 апреля до 21 июня были назначены местные выборы и референдумы в Дагестане, Коми, Чечне, Бурятии, Якутии, Удмуртии, Хакасии, Краснодарском, Алтайском, Хабаровском, Красноярском, Пермском, Забайкальском и Приморском крае, Ленинградской, Нижегородской, Свердловской, Воронежской, Псковской, Рязанской, Челябинской, Архангельской, Орловской, Саратовской, Астраханской, Волгоградской, Омской, Тверской, Ярославской, Костромской областях, Еврейской автономной области, а также Ненецком, Ханты-Мансийском и Чукотском АО. Выборы регионального уровня (довыборы в заксобрания) планировались в Санкт-Петербурге, Новгородской, Свердловской, Оренбургской и Саратовской областях, Красноярском и Пермском крае.