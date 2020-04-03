Центризбирком отложил проведение выборов и референдумов в ряде регионов

Новости

В Уфе обеспокоились захмелевшими свиристелями 14:31
Найденные на дне океана бактерии помогут в поиске жизни на Марсе 14:28
Атомные ледоколы вывели из льдов потерявший ход танкер "Варзуга" 14:27
"Золотая маска" не сможет возобновить показ спектаклей в апреле 14:25
Мишустин назвал абсолютно оправданной меру по продлению нерабочих дней 14:23
В России продлили эксперимент по маркировке молочной продукции 14:05
В Астрахани госуниверситет откроет бесплатный курс китайского языка 14:03
Рассекречен список дорог в Подмосковье, где установят передвижные камеры 14:00
В США машинист поезда пытался протаранить плавучий госпиталь 13:51
Лев Лещенко заявил, что у него нет коронавируса 13:49
В Саратове умер первый пациент с коронавирусом 13:48
Южноуральца оштрафовали за публикацию фейкового фото о COVID-19 13:47
Президент Беларуси продлил на неделю школьные каникулы 13:42
Путин снова встретится с нефтяниками 13:39
В Петербурге мужчину задержали за продажу справок для поездок по городу 13:39
В Крыму банки зафиксировали резкий рост онлайн-платежей и операций 13:37
В Иране число случае заражения коронавирусом превысило 53 тысячи 13:36
Подтвержден распад в Солнечной системе первой межзвездной кометы 13:36
В Калмыкии за нарушение ребенком режима самоизоляции ответят родители 13:33
В Сочи отряды самоконтроля выявили 417 нарушителей карантина 13:32
Песков назвал условие сокращения режима нерабочих дней 13:27
В Смоленске закрыли три подпольных казино 13:25
Путин проведет совещание с членами Совбеза в режиме онлайн 13:21
Продолжение "Тихого места" получило новую дату премьеры 13:21
В Южной Корее перепахали поле с цветами из-за нарушителей мер по COVID-19 13:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
03.04.2020 14:17
Рубрика: Власть

Центризбирком отложил проведение выборов и референдумов в ряде регионов

Текст: Татьяна Замахина
В связи с распространением коронавируса Центризбирком принял решение отложить 102 избирательные кампании в ряде регионов страны. Это выборы и референдумы в период с 5 апреля по 21 июня, уточнила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании, которое впервые прошло в режиме видеоконференции.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

- С учетом текущей ситуации в стране и в целях обеспечения здоровья и безопасности граждан полагаем необходимым отложить все выборы и референдумы, которые были назначены либо планировались в ближайшие месяцы вплоть до улучшения эпидемиологической обстановки в стране, - подчеркнула глава Центризбиркома.

Фото: Александр Корольков/РГ
В России зафиксирован 601 новый случай коронавируса в 32 регионах

Возможность действовать в указанном направлении комиссии дал закон о мерах экстренного реагирования на распространение коронавируса, рассказала Памфилова. Согласно документу, который президент подписал 1 апреля, избирательные комиссии получили право отложить проведение выборов и референдумов в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Согласно постановлению ЦИК, все избирательные кампании откладываются на период действия режима повышенной готовности в регионах. Документ принимается в виду беспрецедентной ситуации, которая сложилась в стране, подчеркнула глава Центризбиркома.

В приложении к постановлению речь о 102 кампаниях в период с 5 апреля по 21 июня. Меры принимаются как в отношении назначенных кампаний, так и тех, которые должны были быть назначены в ближайшее время.

Решение об их возобновлении будут принимать комиссии, организующие выборы и референдумы. При этом они предварительно уведомят Центризбирком.

Как напомнила Памфилова, в стране вводятся и, по ее оценке, продолжат вводиться меры в целях безопасности населения, и в регионах разная ситуация с распространением коронавируса. Так что решение на тему возобновления подготовки к кампаниям должно приниматься исходя именно из конкретной ситуации, добавила она. При этом надо руководствоваться здравым смыслом, гибко реагировать на изменение обстановки.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Вирусолог пояснил, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

- Принимать такое решение можно будет только при отсутствии угрозы для жизни и здоровья избирателей на конкретной территории, - особо отметила Элла Памфилова.

Будет также отложен срок предоставления финотчетности партий с апреля на май. "Партии никто третировать не будет, ведь надо учитывать финансовую обстановку, - заверила Памфилова. - Им бояться нечего".

Отметим, что постановление в основном касается кампаний местного уровня и нескольких региональных. В период с 5 апреля до 21 июня были назначены местные выборы и референдумы в Дагестане, Коми, Чечне, Бурятии, Якутии, Удмуртии, Хакасии, Краснодарском, Алтайском, Хабаровском, Красноярском, Пермском, Забайкальском и Приморском крае, Ленинградской, Нижегородской, Свердловской, Воронежской, Псковской, Рязанской, Челябинской, Архангельской, Орловской, Саратовской, Астраханской, Волгоградской, Омской, Тверской, Ярославской, Костромской областях, Еврейской автономной области, а также Ненецком, Ханты-Мансийском и Чукотском АО. Выборы регионального уровня (довыборы в заксобрания) планировались в Санкт-Петербурге, Новгородской, Свердловской, Оренбургской и Саратовской областях, Красноярском и Пермском крае.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков назвал условие сокращения режима нерабочих дней
В России зафиксирован 601 новый случай коронавируса в 32 регионах
Шапошников: Москвичи должны ездить на автомобилях по одному
Путин назначил Солодова врио губернатора Камчатки
С 7 апреля "Сапсаны" и другие поезда дальнего следования будут ходить реже
Что нужно знать при выборе между бумажной и электронной трудовой книжкой
Какие меры вводит правительство в связи с коронавирусом