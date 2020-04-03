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Текст:   Марина Трубилина 
22:12 03.04.2020

Центробанк рассказал, где россияне хранят деньги на ипотеку

От 2 до 4 лет в среднем копят россияне на первоначальный взнос по ипотеке. Об этом говорится в Аналитической записке Центробанка о жилищном строительстве.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Собрать нужную сумму за год могут 17% заемщиков, а 6% опрошенных требуется на это даже меньший срок. 29% заемщиков копят на первый взнос в течение 5 лет.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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ЦБ со ссылкой на опрос, проведенный "Райффайзенбанком", приводит и данные о том, как именно россияне собирают деньги. Около 35% из тех, кто копит на первоначальный взнос, откладывает на это часть доходов ежемесячно. Большинство опрошенных копят деньги на вкладах. Почти треть из них хранят наличные дома, менее 7% инвестируют свои сбережения до момента, когда накопится подходящая сумма. Среди иных методов накопления встречаются такие решения, как использование дебетовых карт с процентом на остаток.

Почти 62% россиян, собирающихся в ближайший год взять ипотеку, самостоятельно скопили или продолжают копить деньги. Около 38% потенциальных ипотечников хотят воспользоваться другим или несколькими другими способами для формирования первоначального взноса. Так, 23% собираются получить средства под залог "старого" жилья, 20% - вложить в это материнский капитал, 13% - продать имущество, а 10% - взять на это потребительский кредит.

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