Что будет с рублем на следующей неделе

Основными факторами, которые будут определять курс рубля на следующей неделе, по-прежнему станут цена на нефть и внешний фон.

Волатильность нефти сейчас крайне высокая, при этом цена барреля остается довольно низкой для возможного укрепления рубля. Низкие цены на нефть оказывают серьезное давление на российскую валюту, подчеркивает руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию "СМП-банка" Владимир Помыткин.

Мировые рынки также крайне волатильны, и даже несмотря на небольшой отскок пока находятся в медвежьей фазе. Поддержку рублю оказывают действия Банка России по продаже валюты в рамках бюджетного правила, указывает аналитик.

Учитывая, что рубль наравне с мексиканским песо ослабел сильнее других валют развивающихся стран, а рублевые ставки остаются высокими даже с учетом выросших инфляционных рисков, не стоит ждать масштабного оттока нерезидентов из ОФЗ, который мог бы вызвать дальнейшее ослабление рубля, рассчитывает начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин.

В целом в условиях низкой цены на нефть, распространения коронавируса и замедления экономической активности рубль будет находиться под давлением, курс на следующей неделе будет колебаться в диапазоне 77-82 рубля за доллар США, прогнозирует Помыткин.