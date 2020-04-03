Указ главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 года № 92 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики"

В целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики, в соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в связи с введением режима повышенной готовности на территории Чувашской Республики постановляю:

1. С 3 апреля 2020 г. до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки обязать:

1) граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, в том числе из групп риска (лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременных женщин), соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции не применяется к руководителям и работникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики;

2) граждан ограничить перемещение несовершеннолетних граждан, законными представителями которых они являются, за пределы территорий населенных пунктов, являющихся местом их проживания.

2. Рекомендовать гражданам:

1) не покидать места проживания (пребывания), за исключением:

случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с указом Президента Российской Федерации и решением Кабинета Министров Чувашской Республики;

случаев осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Чувашской Республики, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с указом Президента Российской Федерации (в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

ухода за недееспособными, ограниченно дееспособными лицами или лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, находящимися на иждивении; доставки товаров первой необходимости гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, в том числе из групп риска (лицам, страдающим хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременным женщинам).

Положения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность государственных органов и органов местного самоуправления, правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности, а также не распространяются на граждан в случае наличия у них справок, указанных в подпункте 6 пункта 8 настоящего Указа;

2) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах;

3) ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха;

4) воздержаться от посещения религиозных объектов.

3. Рекомендовать гражданам с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) и совместно проживающим с ними лицам в целях контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) на дому по решению медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь на дому, или в соответствии с постановлениями главных государственных санитарных врачей и их заместителей применять технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств и (или) программного обеспечения.

4. Приостановить на территории Чувашской Республики:

1) с 3 апреля 2020 г. до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки:

деятельность кинотеатров (кинозалов), театров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, ночных клубов (дискотек), иных аналогичных объектов, иных развлекательных и досуговых заведений, а также плавательных бассейнов, фитнес-центров и других объектов физической культуры и спорта;

проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением дистанционной торговли. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, определенных в соответствии с указом Президента Российской Федерации;

работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, ветеринарных аптек и ветеринарных аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляются заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении № 1 к настоящему Указу, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу птицы и сельскохозяйственных животных. В соответствии с законодательством Российской Федерации допускается продажа товаров, указанных в настоящем абзаце, дистанционным способом, за исключением товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации;

работу салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан;

массовый очный прием заявителей в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, за исключением приема заявителей по предварительной записи в соответствии с ограниченным перечнем государственных и муниципальных услуг, утвержденным Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики;

2) с 3 апреля по 1 июня 2020 г.:

деятельность объектов массового отдыха, расположенных на курортах федерального, регионального и местного значения;

бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных на курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

5. Ввести с 3 апреля 2020 г. до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных общественных местах на территории Чувашской Республики.

6. Министерству образования и молодежной политики Чувашской Республики совместно с органами местного самоуправления с 6 по 30 апреля 2020 г. обеспечить обучение обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций с обеспечением реализации образовательных программ общего и среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом образовательной организацией.

7. Юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Чувашской Республики, предусмотреть возможность:

дистанционного заказа потребителями продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров и оказания услуги доставки их на дом;

предоставления услуг сотовой связи и услуг по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" гражданам в возрасте старше 65 лет при нулевом или отрицательном балансе.

8. Руководителям юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Чувашской Республики, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом Президента Российской Федерации:

1) обеспечить под личную ответственность соблюдение противоэпидемического режима в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами и принятие мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

3) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

4) перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск;

5) обеспечить принятие решений об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):

не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

в отношении которых указом Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы;

6) обеспечить работников, не подлежащих переводу на дистанционный режим работы, справками по форме согласно приложению № 2 к настоящему Указу.

9. С 3 апреля 2020 г. до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки:

1) приостановить на территории Чувашской Республики осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении;

2) ограничить на территории Чувашской Республики осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении путем осуществления регулярных перевозок в следующие интервалы времени: с 5 часов до 9 часов, с 12 часов до 14 часов, с 17 часов до 21 часа;

3) ограничить осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении Чебоксары - Новочебоксарск путем осуществления регулярных перевозок с 5 часов до 9 часов с интервалом движения 10 минут, с 9 часов до 17 часов - 20 минут, с 17 часов до 21 часа - 15 минут;

4) приостановить на территории Чувашской Республики, включая города Чебоксары, Новочебоксарск, осуществление перевозок пассажиров и багажа по заказам.

10. Рекомендовать Управлению государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Чувашской Республике:

организовать работу по выявлению транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении, а также транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа по заказам, при введении режима повышенной готовности;

в случае установления факта осуществления регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении, а также перевозок пассажиров и багажа по заказам транспортными средствами при введении режима повышенной готовности сведения о транспортных средствах и их владельцах представлять в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики для принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер при выявлении нарушений, предусмотренных пунктом 9 настоящего Указа.

11. Рекомендовать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, ограничить количество перевозимых транспортными средствами пассажиров, соблюдая вместимость с загрузкой пассажиров не более 50 процентов.

12. Органам государственной власти Чувашской Республики, организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

13. Министерству труда и социальной защиты Чувашской Республики, Министерству образования и молодежной политики Чувашской Республики совместно с органами местного самоуправления организовать:

работу лиц, привлеченных к трудовой (служебной) деятельности или к оказанию содействия в обеспечении режима самоизоляции граждан (волонтеров), по доставке лекарств, продуктов и товаров первой необходимости отдельным категориям граждан;

работу телефонов "горячих линий" по вопросам доставки лекарств, продуктов и товаров первой необходимости отдельным категориям граждан;

обеспечение лиц, привлеченных к трудовой (служебной) деятельности или к оказанию содействия в обеспечении режима самоизоляции граждан (волонтеров), индивидуальными средствами защиты (защитными масками, антисептиками, перчатками);

обеспечение лиц, привлеченных к оказанию содействия в обеспечении режима самоизоляции граждан (волонтеров), справками по форме согласно приложению № 3 к настоящему Указу.

14. Кабинету Министров Чувашской Республики определить организации, имеющие право на осуществление деятельности в рамках нерабочих дней, установленных Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в Чувашской Республике.

15. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии обеспечить проведение на территории Чувашской Республики комплекса противоэпидемических мероприятий по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

16. Предложить Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Чувашской Республике, Министерству внутренних дел по Чувашской Республике, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике оказывать содействие органам исполнительной власти Чувашской Республики, органам местного самоуправления в реализации мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

17. Рекомендовать органам местного самоуправления в Чувашской Республике в рамках своей компетенции принять все необходимые меры в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

18. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

19. Признать утратившими силу:

Указ Главы Чувашской Республики от 28 марта 2020 г. № 84 "О дополнительных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)";

Указ Главы Чувашской Республики от 30 марта 2020 г. № 86 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 28 марта 2020 г. № 84";

Указ Главы Чувашской Республики от 31 марта 2020 г. № 88 "О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 28 марта 2020 г. № 84".

20. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики О.Николаев





Приложение № 1 к Указу Главы Чувашской Республики от 03.04.2020 № 92

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска

2. Антисептик для рук

3. Салфетки влажные

4. Салфетки сухие

5. Мыло туалетное

6. Мыло хозяйственное

7. Паста зубная

8. Щетка зубная

9. Бумага туалетная

10. Гигиенические прокладки

11. Стиральный порошок

12. Подгузники детские

13. Спички, коробок

14. Свечи

15. Пеленка для новорожденного

16. Шампунь детский

17. Крем от опрелостей детский

18. Бутылочка для кормления

19. Соска-пустышка

20. Бензин автомобильный

21. Дизельное топливо

22. Сжиженный природный газ

23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

24. Товары, необходимые для проведения весенне-полевых работ и функционирования агропромышленного комплекса, в том числе сельскохозяйственная техника и оборудование, запасные части и материалы для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, удобрения, горюче-смазочные материалы, средства защиты растений, биологические препараты и стимуляторы роста растений, семена, посадочный материал, корма и добавки для сельскохозяйственных животных

25. Предметы садово-огородные и инвентарь







