Турандот. Опера Джакомо Пуччини. Постановка Дмитрия Бертмана. Дирижер Владимир Федосеев. Московский театр "Геликон-опера".

"Турандот" в театре "Геликон" - событие, которое успешно проморгали эксперты "Золотой маски": интерпретации знаменитой оперы такого художественного уровня появляются в мире не каждое десятилетие, а работа эта даже не была номинирована.

Сюжет хорошо знаком читающему люду по сказке Гоцци: китайская принцесса жестоко расправляется с претендентами на ее руку и сердце, которые не сумели отгадать три придуманные ею загадки. Джакомо Пуччини написал одну из красивейших опер мира - о погоне за миражами, в пылу которой герой не замечает красоты истинной и ему преданной. Работу над оперой прервала смерть композитора, и последние страницы партитуры финала на основании авторских набросков дописаны его другом Франко Альфано.

Постановщики геликоновского спектакля режиссер Дмитрий Бертман и дирижер Владимир Федосеев решили, вслед за многими их предшественниками, закончить оперу там, где, по словам Артуро Тосканини, "перо выпало из рук гения". В этом есть своя логика: накал драматизма в этой опере таков, что предполагавшийся счастливый финал с любовным дуэтом победившего Калафа и смирившейся Турандот после только что пролившейся крови был бы неубедителен. И спектакль заканчивается самоубийством влюбленной в Калафа служанки Лиу.

Но главным сюрпризом для зрителей геликоновской премьеры было решение образа самой Турандот. В том, как он трактован Пуччини, есть некая загадка. Принцессе отданы нежнейшие мелодии оперы, она прекрасна, как сон, - и в то же время душа ее искалечена, и Турандот демонстрирует необъяснимую жестокость, предавая казни влюбленных в нее юношей. В одной из самых трагических арий она приоткрывает мотивы своей непримиримости: ее бабку похитил и обесчестил некий чужестранец, и она поклялась мстить всему мужскому роду. Это дало композитору основание изменить своему обычному лиризму и написать оперу предельно жесткую, с трагически накаленными хорами и зависшей в атмосфере интонацией обреченности.

Своего рода раздвоение личности принцессы на воплощенную красоту и воплощенное уродство в спектакле Бертмана реализовано буквально. На подиуме гордо выступает витринная красавица, изломанная, манекеноподобная, как бы шарнирная и замороженная, как любая нежить (ее играет пластичная Ксения Лисанская), а в темноте подвалов таится Турандот истинная - само олицетворение демонизма в женщине, давно утратившей и красоту и возраст (в одной из труднейших партий мирового оперного репертуара блистательная Елена Михайленко).

Традиционный для постановок этой оперы "китайский" колорит представлен здесь только тройкой министров, вынужденных, ужасаясь, тянуть свою лямку и мечтающих сбежать от страшных прихотей принцессы куда-нибудь на пленер, где небо и звезды. А народ Пекина, как любой народ мира, подобен безликой массе любой из эпох - жадной до кровавых зрелищ и готовой рьяно выполнять любой приказ властей.

Веселая сказка в стиле коммедиа дель арте, хорошо памятная всем по гениальному вахтанговскому спектаклю-долгожителю, в опере стала сказкой немыслимо красивой, но страшной, и обрела глубинные философские смыслы. Спектакль "Геликона" все эти ее качества довел до совершенства. Смотрите, слушайте, наслаждайтесь шедевром.