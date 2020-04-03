Экономисты оценили влияние нерабочих недель на зарплаты и безработицу

Продление еще на четыре недели режима нерабочих дней приведет к сокращению экономической активности в апреле на 20%. Но по итогам года российская экономика снизится всего на 1%, безработица останется почти на том же уровне, что и к началу пандемии, скачка инфляции, а с ней и роста процентных ставок удастся избежать, считают главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова и старший аналитик Альфа-Банка Анна Киюцевская.

От более глубокого провала экономику спасет то, что наиболее сильно страдающие от борьбы с коронавирусом сектора - малый и средний бизнес и сфера услуг - в России исторически развиты слабо. На МСП приходится менее 20% ВВП, и это всегда считалась "ахиллесовой пятой" российской экономики. На услуги приходится 28% российского потребления, тогда как в западных странах - 40-50%. Крупные промышленные компании, на которых основана российская экономика, гораздо более устойчивы к начавшемуся кризису.

Спад экономической активности в апреле, несомненно, приведет к закрытию многих небольших компаний, но, по оценкам экономистов Альфа-Банка, безработица на фоне наметившегося ранее дефицита трудовых ресурсов не превысит 6% летом и 5% к концу года.

Снижение номинальных доходов в результате карантина аналитики ожидают только в апреле-июне. По итогам года снижение реальных располагаемых доходов (доходы за вычетом инфляции и обязательных платежей), судя по всему, будет находиться в диапазоне 5%, однако будет вызвано главным образом не сокращением зарплат и социальных выплат, а убытками по финансовым доходам и сокращением предпринимательских доходов.

Российские компании в кризис исторически предпочитают переносить нагрузку на своих сотрудников через временное сокращение зарплат или отсрочку их индексации, а не через увольнения. Низкая безработица (4,7% по итогам прошлого года) может заставить владельцев бизнесов разделить нагрузку понижательной коррекции со своими сотрудниками.

Альфа-Банк сохраняет прогноз по инфляции на уровне 4,-4,2% в конце этого года. Если сценарий умеренного инфляционного давления карантинных мер реализуется, Банк России, вероятно, последует примеру других центробанков и понизит ключевую процентную ставку (прогноз на конец года - 5%). Благодаря этому, а также профициту ликвидности в банковской системе (на банковских счетах в ЦБ в марте в среднем находилось около 3 трлн руб.) риск повышения процентных ставок для реального сектора остается весьма умеренным.

Экономисты приводят еще несколько аргументов в пользу своего оптимистичного прогноза. Один из них связан с тем, что в отличие от предыдущих кризисов, закрытие пассажирского международного сообщения окажет сильную поддержку российскому платежному балансу и, возможно, российской экономике.

Во-первых, сократятся расходы российских домохозяйств на путешествия заграницу: Россия была чистым импортером услуг и может улучшить свой баланс, как минимум, примерно на 20 миллиардов долларов. Во-вторых, Россия обычно привлекала иностранных рабочих для строительных проектов и в ближайшие месяцы, скорее всего, заменит их российскими рабочими. Оба этих фактора должны оказать поддержку росту российской экономики.

В то же время у пандемии есть гораздо более негативные долгосрочные последствия: она разрушает надежды на выход из ловушки стагнации. Аналитики считают, что ранее планировавшиеся на поддержку инвестиционного роста государственные расходы станут той ценой, которую Россия заплатит за пандемию, законсервировав экономику в своем статус-кво. "Поскольку из-за риска возобновления эпидемии государство вынуждено жестко следить за своими расходами, вопросы экономического роста, вероятно, уйдут на задний план по сравнению с задачей обеспечивать долгосрочную финансовую стабильность", - говорится в обзоре Альфа-Банка.